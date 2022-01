Il faut profiter de ces moments, de ces petites fenêtres du changement où on s’interroge sur nos vies, notre quotidien, nos habitudes et ce souhait de plus en plus partagé de faire sa part pour un avenir plus durable… Voici venues les résolutions de la nouvelle année.

Climat : quels sont les gestes qui comptent vraiment ? © Getty / Maskot

C’est ça la transition : aller d’un point A vers un point B à son rythme et selon ses envies, ses possibilités bien sûr, mais il y a des moments propices au changement et la nouvelle année en est peut-être un à saisir..

Encore faut-il savoir ce qui est vraiment utile. On est un peu submergés d’informations.

C’est vrai, submergés d’informations vraies ou fausses d’ailleurs, et ces faux amis de l’écologie du quotidien qui se sont invités depuis quelques années : capsules recyclables, compensation carbone à tout-va, ces 5 totebags dans le placard et ces 3 gourdes en inox fabriquées en Chine sur l’étagère… La liste serait trop longue.

Et puis on peut se poser la question de la hiérarchie : qu’est ce qui compte vraiment ? Par exemple, pour le climat qui est devenu un sujet d’attention partagé : si on devait prendre une ou deux résolutions pour 2022, est-ce qu’on sait vraiment ce qui compte… ? Ce n’est pas évident.

Avant de faire, vouloir

Je vais allumer l’ampoule pour qu’on y voit plus clair… Mais avant un préambule. Pour travailler sur ces sujets depuis quelques années, je pense qu’il y a un préalable à toute décision de changement, c’est un peu comme arrêter de fumer… Le ressort cérébral est le même : nous sommes dopés au "trop", et à l’immédiat… C’est ainsi que fonctionne notre cerveau : il veut du plaisir et il a peur de manquer, c’est un mécanisme très puissant face auquel il faut avoir une envie profonde…

C’est cette envie de changer quelque chose qui compte, quel que soit le mobile : c’est pour cela qu’il est important de bien choisir ses combats, au risque de se décourager…

Et peut-être commencer par un constat, oui les "petits gestes" ça sert à quelque chose, ce n’est pas suffisant, mais ce n’est pas vain. C’est aussi l’avis d’Audrey Garric qui est journaliste au journal Le Monde en charge des questions sur le climat.

Quelques gestes vraiment utiles

D’abord on cerne de quoi on parle et on commence par ne pas confondre météo et climat. La météo c’est ce matin, demain ou après-demain, c’est local, le climat c’est planétaire, et ça se joue sur des décennies. Le climat a une influence sur la météo certes, mais on ne peut pas tout déduire du "temps qu’il fait" et de son ressenti. Ensuite il faut savoir qu’il est encore temps d’agir, c’est l’urgence mais ce n’est pas foutu, donc tout compte !

Et voici quelques pistes de changements individuels pour le climat :

Manger moins de viande, moins prendre l’avion, isoler son logement et changer de voiture ou s’en passer quand c’est possible bien entendu, reste à faire vos courses !

