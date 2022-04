De plus en plus de domaines se tournent vers le durable pour leur production de vin, mais pour les consommateurs qui en redemandent, pas toujours facile de s’y retrouver...

Vin bio, naturel ou en biodynamie : l'écologie s'invite dans les vignes © Getty / AlenaPaulus

Lorsque vous achetez un jus de fruits, un paquet de gâteaux ou n’importe quel aliment qui a été transformé vous avez…une liste d’ingrédients… Mais il est vrai que pour le vin les informations sont pour le moins minimalistes : un domaine, la présence de sulfites et un niveau d’alcool, un cépage aussi mais pas toujours…

Mais ce patrimoine national aussi fait sa transition écologique avec de plus en plus de domaines qui passent en bio, biodynamie, ou au naturel pour répondre à une attente forte des consommateurs, mais aussi pour redonner du sens à un métier ancestral.

Un métier sous la pression d’une société qui veut que tout soit sous contrôle

Absolument, un peu comme les fruits et légumes : on n’en veut pas des moches, on les veut ronds ou longs, rouges ou verts, que tout le monde soit bien en rang, bien luisant et bien calibré alors que le vin est vivant. C'est toute une logique qui est un peu remise en cause par une approche plus écologique justement.

Plusieurs appellations réglementées ou non

C’est vrai, et on peut même ajouter les vins végans ou encore tous les labels dans ces différentes catégories pour se sentir encore un peu plus dans le brouillard. On va essayer d’y voir plus clair même si l’absence de réglementation sur toutes ces appellations ne simplifie pas les choses…

Vous avez d’abord les vins bio , le label européen, avec près de 10% des vignobles français qui sont exploités en agriculture biologique, c’est considérable. Ce label est considéré comme le minimum vital écologique : pas de produits phytosanitaires, une prise en compte des enjeux environnementaux, un taux de sulfites encadré (100mg/litre)

Ensuite, les vins en biodynamie sont bio mais ils sont produits dans le respect des rythmes de la nature avec une parcelle réservée à la biodiversité, le suivi des cycles lunaires…et un taux de sulfites plus exigeant qu’en bio (70mg/litre). On a donc affaire ici à des vignerons qui veulent s’inscrire plus fortement dans le respect de l’environnement et des cycles naturels.

Les vins naturels eux ne sont pas du tout règlementés même si des associations ou syndicat ont mis en place des cahiers des charges très exigeants. L’idée est ici de limiter tout intrant ou additif, de privilégier les procédés mécaniques pour la culture des vignes. Vous avez notamment le Label Vin méthode nature ou encore les vins SAINS pour vous repérer, mais il faut faire du cas par cas ici..

Le vin aussi devient vegan

Il existe une opération qui permet d’éliminer les particules en suspension quand on clarifie le vin : le collage. On utilise alors des blancs d’œufs, de la gélatine ou de la colle à base de poissons. Certains domaines utilisent une colle végétale et apposent la mention Vegan.

► Retrouvez l'interview complète de Stéphane Lagorce, professeur à Agro Paris Tech qui a publié le grand précis des vins naturels (Homo Habilis)

