Le numérique est (presque) partout, mais malgré les apparences son impact environnemental est réel. Faut-il supprimer les mails de sa boîte, regarder moins de vidéos de chats ou éviter le cloud pour limiter son empreinte écologique ? Pas toujours facile de prioriser. Voici quelques pistes.

Les téléphones portables se recyclent © Getty / Rapeepong Puttakumwong

Si quelques sceptiques vous diront qu’ils n’ont jamais vu de pot d’échappement sur un ordinateur c’est désormais bien connu : nos usages numériques ont un impact écologique significatif…C’est ce qu’a rappelé une étude de l’ADEME et l’ARCEP dévoilée il y a quelques jours.

On y apprend que la consommation électrique liée au numérique représente 10% de la consommation annuelle de plus de 8 millions de foyers…que cela pèse 2,5% de nos émissions de gaz à effet de serre ou encore que plus de 62 millions de tonnes de ressources sont mobilisées chaque année.

Le numérique est désormais partout

D’ailleurs on est très équipé en France avec 15 terminaux par foyer en moyenne (smartphones, tablettes, télé, box internet, console…). Vous savez que dans le monde, chaque heure entre 8 et 10 milliards de mails sont échangés ? Ça donne un peu la tendance…

Qu’est ce qui pollue le plus ?

L’étude ADEME/ARCEP dont je vous parlais est intéressante sur ce point car elle fait le tri, on peut distinguer 3 grandes sources de pollution :

- Les appareils électroniques (64 à 92%)

- Les centres de données (datacenters, 4 à 22%)

- Les réseaux (fixes, mobiles, 2 à 14%)

En pole position donc les utilitaires (télé, smartphone, tablettes, imprimantes). Et le gros de l’impact se joue sur la phase de fabrication…

Qu’est-ce qu’on peut faire à notre échelle pour réduire notre bilan numérique ?

La première chose à faire est de regarder du côté des appareils : de quoi avez-vous vraiment besoin ? Est-ce vraiment le moment de remplacer et par quoi, du neuf, de l’occasion ? Le reconditionné est par exemple une solution, mais pas à n’importe quelles conditions pour Raphaël Guastavi, chef du service écoconception et recyclage à l’ADEME.

Il y a un autre sujet d’ailleurs ce sont nos vieux téléphones qui n’en n’a pas un (ou deux) qui dorme dans un placard ? On estime qu’il y en a 100 millions rien qu’en France dans cette situation, alors qu’ils pourraient être recyclés !

Le recyclage à ne pas négliger

Il ne faut pas croire cette légende urbaine que le recyclage est une chimère, ce n’est pas la solution, mais c’est nettement mieux que de laisser dormir des minerais rares dans un tiroir pendant qu’on en extrait en Afrique dans des conditions inacceptables…

Et puisque tous les revendeurs doivent désormais reprendre les téléphones pour les diriger vers la filière recyclage autant en profiter. Au passage d’ailleurs, les reconditionneurs vous rachètent parfois vos vieux appareils, renseignez-vous.

► Retrouvez l'interview complète de Raphaël Guastavi, chef du service écoconception et recyclage à l’ADEME.

► Vous connaissez une initiative qui peut participer à la transition écologique ? Contactez Valère Corréard.