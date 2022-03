On pourrait appeler cela une idée reçue, ressentir le changement climatique en fonction du temps qu'il fait, en gros confondre météo et climat. S'il y a des liens de cause à effet, il ne faut pas tout mélanger. Explications.

Quelle est la différence entre climat et météo ? © Maxppp / AURELIEN BREAU

Le GIEC vient de rendre un nouveau rapport. L’occasion de rappeler notamment la différence entre météo et climat …

Quand ce rapport a été publié, cela m’a fait repenser à une discussion que j’ai entendue l’été dernier à la terrasse d’un café Normand. En plein mois d’août, il ne faisait pas très beau et le GIEC venait aussi de publier un rapport. Mon voisin de table pose son journal, prend un air enjoué et dit sa compagne : « deux degrés, ce n'est pas la mer à boire. On sortira juste en terrasse un peu plus tôt ! »

Elle est restée un peu sidérée sa chérie ! Lui a commencé à lui expliquer que le climat avait toujours changé, et que c’était encore une histoire pour nous faire peur, et que ces deux petits degrés bah ça faisait un 24 au lieu d’un 22. Je me suis retenu, je n’ai rien dit…

Des conséquences dramatiques pour l’humanité…

C’est vrai qu’à ce stade on est sur une trajectoire à 2,7 degrés et cela pourrait encore s’empirer. Et c’est vrai aussi qu’il ne faut pas penser ces deux degrés comme une variation de température ressentie, mais comme une variation de la moyenne mondiale avec une série de conséquences impressionnantes à la clé. Pour bien comprendre, j’ai sollicité François-Marie Bréon, chercheur-physicien climatologue au Laboratoire des Sciences du climat et de l’environnement, pour lui les conséquences seront "considérables".

Ne pas confondre météo et climat

Et puisque c’est considérable c’est quand même la moindre des choses de bien comprendre comment on peut agir (on en parle souvent) et quelles seront les conséquences si on n’agit pas assez fort.

La première chose à faire peut-être si les choses ne sont pas encore bien claires c’est de ne pas confondre météo et climat, même si le changement climatique va avoir des conséquences sur la météo…

Le climat est une moyenne, la météo une température à un instant T.

Le dérèglement climatique n’aura d’ailleurs pas que des conséquences sur la météo…

C’est vrai, la liste est longue :

Disparition de 99% des récifs coraliens

Entre 800 et 3 milliards d’humains manqueront d’eau

Montée des eaux

Baisse de la production agricole

Quelques 250 millions de réfugiés climatiques

Sans parler de la disparition d’espèces, de forêts, d’écosystèmes…on est aux antipodes d’un café en terrasse avec une température un peu plus clémente…

Un peu d'espoir tout de même

Absolument, sur plusieurs fronts d’ailleurs : la prise de conscience d’abord, l’urgence climatique est désormais un fait accepté quasi-unanimement (même les scientifiques ukrainiens sont allés au bout de leur travail dans le contexte de guerre tant le sujet est majeur), ensuite il y a des actions collectives et individuelles qui émergent et qui pourront faire la différence si elles montent en puissance, enfin on a compris désormais qu’il allait falloir s’adapter et se préparer et ça c’est nouveau et c’est indispensable pour éviter le pire à l’humanité.

