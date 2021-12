C’est le lycée Victor Hugo à Lunel (34) qui s’est lancé dans l’aventure végétale en proposant effectivement chaque jour depuis le 2 décembre dernier, un menu végétarien à ses élèves qui mangent à la cantine.

La cantine de ce lycée propose un menu végétarien tous les jours © Getty / Yagi Studio

Il a été accompagné par l’association assiette végétale qui propose d’aider les collectivités ou entreprises à mettre en place un menu végétarien. A cette occasion il a d’ailleurs été le premier établissement à recevoir le label « Assiette verte » par l’association.

Les jeunes déjà sensibilisés

Il semblerait, c’est notamment ce qui ressort de l’étude de France Agrimer « Végétariens et flexitariens en France en 2020 » : 41% des français qui ne mangent pas de viande ont moins de 35 ans, et 46% des végétariens le sont devenus avant leurs 25 ans.

Cela dit, proposer un menu végétarien quotidien n’a pas pour objectif de convertir mais de faire découvrir une autre manière de manger, parfois avec de la viande mais pas forcément justement…

Les cuisiniers impliqués dans la démarche

Très ambitieux, et l’équipe du lycée a mis le paquet : il ne s’agit pas de remplacer chaque jour la viande par un steak au soja, mais de cuisiner à partir d’aliments bruts, le second de cuisine du lycée a d’ailleurs suivi une formation.

Et puis ce choix s’inscrit dans une démarche plus globale du lycée qui peut servir d’exemple : avec une proposition de produits bio (37%) ou locaux (42%), une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et même le compostage de tous les déchets végétaux.

Au-delà du végétal, le goût

Celui qui a été proposé le jour du lancement par exemple :

Avec en entrée une salade de pois chiches croustillants ou encore un carpaccio de radis noirs et oranges sanguines

Puis un chili sin carné ou encore des croquettes aux deux riz fourrées aux pignons et butternut…

Ça donne envie de manger à la cantine quand même !

Et ça redonne aussi du sens et de la reconnaissance aux acteurs de l’ombre des cantines : les cuisiniers qui doivent faire avec des contraintes bien sûr, mais aussi avec passion et l’envie de la partager pour les lycéens, et la planète sur laquelle ils vont vivre.. et du côté du Lycée la vertu est bien sûr aussi et surtout pédagogique… c’est ce que m’a confié Keyvan Mostafavi de l’association « assiettes végétales ».

"Je veux de la viande"…

Cette idée qu’ "un bon repas c’est forcément avec de la viande" a la vie dure en France où notre rapport au carné est quasi religieux… mais ça s’oxyde petit à petit, la preuve : les écoles proposent de plus en plus des menus végétariens de manière régulière…

Ce genre d’initiative fera peut-être des bébés, en tout cas l’association « assiette végétale » est disponible pour tous les gestionnaires, principaux, proviseurs, chefs…qui voudraient sauter le pas en 2022 !

