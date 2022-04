La sylvothérapie est une pratique de soin qui propose de prévenir des pathologies ou de participer à les guérir avec l’aide des arbres dans une forêt. Explications.

Sylvothérapie : un bain de forêt pour guérir © Getty / Patrik Giardino

Evidemment c’est une approche qui emporte avec elle son lot de dérives et de clichés…Côté terrain glissant une sorte d’ésotérisme dans une approche très éloignée de toute science, et côté cliché : on parlerait de quelques égarés qui embrassent ou font l’amour aux arbres… Du coup il existe la sylvothérapie énergétique, récréative, curative, spirituelle…

En réalité, quand elle est pratiquée avec sérieux, il s’agit d’une pratique qui vise à nous reconnecter à la nature en général et aux arbres en particulier avec cette idée derrière : la nature nous fait du bien.

Une pratique née en Asie

Au Japon dans sa version moderne en 2012 avec la thérapie forestière qui s’est considérablement développée en effet, il existe d’ailleurs une association qui certifie les différentes thérapies, à ce jour près de 70 approches sont validées, avec des thérapeutes de forêt et des millions d’adeptes dans le monde…

Son arrivée en Occident et en France a donné lieu à des questions légitimes, au-delà des variantes plus ou moins sérieuses, il y a la question de l’efficacité du bain de forêt…

Sur ce point les études réalisées au Japon ont été critiquées pour leur manque de rigueur, mais de nombreuses autres ont été publiées notamment sur les conséquences de la présence d’arbres près de notre lieu d’habitation ou encore sur les effets d’une ballade en forêt… Les conclusions sont à peu près toujours les mêmes : les arbres nous calment, nous font positiver, nous déstressent, nous aident à améliorer notre mémoire… Bref la proximité d’une végétation abondante fait du bien à l’humain...

Prévenir, guérir ?

C’est vrai mais quand vous parlez avec des sylvothérapeutes beaucoup vous répondent sans détour, comme l’a fait Florence Guérin, qui dans une autre vie était chirurgien dentiste… Ce n'est pas de la médecine, c'est complémentaire.

Attention tout de même, en touchant un chêne ou un charme vous risquez par exemple d’entrer en contact avec une mousse, la frullania, qui peut être à l’origine de démangeaisons, et plus généralement les arbres peuvent produire des substances allergènes dangereuses pour l’Homme. Attention aussi aux chenilles processionnaires qui peuvent occasionner un choc anaphylactique… La forêt, il faut la connaitre. Car si elle recèle sans aucun doute des vertus pour le corps et l’esprit, elle peut être hostile.

Et puis il faut sortir des clichés : une séance de Sylvothérapie ne consiste pas à enlacer des arbres en marmonnant des mots magiques…

Florence Guérin a insisté : si elle parle des ondes positives des arbres sur la santé humaine, elle se base sur la chimie, la science et non la croyance…et elle ajoute, pour que ça marche il faut y croire sinon ça ne prend pas…vous êtes désormais avertis !

► Retrouvez l'interview complète de Florence Guérin, sylvothérapeute

► Vous connaissez une initiative qui peut participer à la transition écologique ? Contactez Valère Corréard.