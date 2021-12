C'est dans les blocs que près d'un tiers des déchets d’un hôpital est généré…Et c’est justement par une médecin anesthésiste réanimateur en neurochirurgie qui est aussi responsable de l’unité des blocs d’urgence que l’initiative "green blocs" est pilotée à l’hôpital Pierre Paul Riquet à Toulouse.

Hôpital de La Grave à Toulouse © Getty / wilatlak villette

C'est aussi à l'hôpital que le plastique a une place privilégiée et on le comprend aussi, mais pourtant il y a des marges de progression et l’idée est venue des professionnels de santé eux-mêmes qui savent ce qu’il est possible ou non de faire dans le respect d’un niveau d’hygiène maximum.

Cette idée de trier et valoriser les déchets a d’ailleurs commencée par une expérimentation de deux ans accompagnée par l’UPRIAS (unité de prévention du risque infectieux associé aux soins), des services EHL (Equipements Hôtellerie Logistique) et de la cellule développement durable du CHU de Toulouse. Tout est très encadré bien entendu.

Une expérimentation réussie

Une évolution des recommandations dans le classement des déchets au sein des blocs…C’est-à-dire que le Comité de Lutte contre les maladies nosocomiales a publié de nouvelles recommandations pour classer les déchets :

Avant 45% étaient considérés comme des déchets d’activités de soins à risque infectieux, et aujourd’hui c’est 20%. Et alors que 55% étaient assimilés à des ordures ménagères, c’est 80% désormais..

Résultat : de nouvelles filières de recyclage et 2 tonnes de déchets recyclés en plus chaque mois.

Une performance malgré des conditions de travail difficiles à l'hôpital

C’est clair qu’on peut se demander si ce n’est pas un peu dingue de se lancer dans ce type de projet…Mais pour Charlotte Martin qui pilote green blocs, c’est du travail certes, mais c’est aussi une respiration bénéfique pour des professionnels qui font un métier extraordinaire et pour l’environnement qui en a bien besoin…Mais pendant mon entretien avec Charlotte Martin je me demande quand même si c’est vraiment là à l’hôpital où on sauve des vies qu’il faut s’engager sur ce sujet, est-ce bien raisonnable ? Et est-ce finalement utile quand on met en balance les coûts et les bénéfices… ? En somme ça vaut le coup ? Pour Charlotte Martin, oui !

