La transition écologique s'invite même sous la couette. Eco-sexe, sexe écolo, slow sex,...que recouvrent ces notions et comment vivre une sexualité écolo compatible ? Eléments de réponse.

La transition écologique s'invite même sous la couette. © Getty / sukanya sitthikongsak

Eh oui le sexe aussi a son empreinte carbone et son bilan pollution que voulez-vous…il faut regarder la réalité en face.

Alors je vais vous rassurer tout de suite, je ne vais pas vous faire l’apologie ce matin de la sobriété ou du minimalisme… sentez-vous parfaitement libres… manger moins de viande oui, prendre moins l’avion ou la voiture aussi, mais continuons de faire des câlins qu’ils soient courts, longs, lents ou rapides !

Le concept d’écosexe ?

Il semble que l’idée soit née aux Etats-Unis sous la forme d’un mouvement qui est très récent (2008) et qui a été porté par Elizabeth Stephens et Anne Sprinkle (en couple).

Les deux artistes féministes ont publié un manifeste qui propose une vision holistique de la sexualité :

La Terre est notre amante. Nous en sommes passionnément amoureuses et sommes reconnaissantes tous les jours pour cette relation. Nous faisons l’amour avec la Terre. Nous enlaçons sans honte les arbres, massons la Terre avec nos pieds et parlons aux plantes érotiquement.

Faire l’amour aux arbres, communier avec la nature donc, vous l’avez compris cette origine de l’écosexualité est finalement politique, philosophique et militante.

Dans la vie quotidienne c’est quoi le sexe écolo ?

C’est plus terre à terre ! En gros il y a trois univers :

Les objets et accessoires qui entourent la sexualité (préservatifs, sextoys…)

La façon de vivre sa sexualité avec le slow sex notamment

notamment Et les autres : certains recherchent spécialement des partenaires sexuels qui partagent leurs convictions écologiques, question de cohérence !

Pour revenir sur les accessoires, on pense bien sûr aux préservatifs et les 25 milliards d’unités vendues chaque année dans le monde. La composition d’un préservatif ? Du latex naturel… mais qu’il va falloir modifier pour le rendre plus élastique et plus résistant, ajoutez-y du lubrifiant, un emballage non recyclable et vous avez une idée de la formule. Mais certaines marques jouent la carte écolo et proposent des préservatifs green, sans substance chimique et biodégradables, avec une approche éthique parfois dans le respect d’un commerce équitable.

Et côté sextoys aussi la tendance est lancée, c’est ce que m’ confirmé Patrick pruvot, le fondateur du groupe Passage du désir.

Le "slow sex" : ralentir en conscience

Le slow sex est un bébé de la slow life et de cette idée : il est temps de ralentir…Et pourquoi pas dans nos relations sexuelles ? Au-delà du temps passé il y aussi l’idée d’un moment en pleine conscience, un livre est paru à ce sujet : "Slow sex, faire l’amour en conscience", par Diana Richardson (Almasta Editions).

► Retrouvez l'interview complète de Patrick Pruvot, fondateur de Passage du désir.

► Vous connaissez une initiative qui peut participer à la transition écologique ? Contactez Valère Corréard.