Les cartes cadeau se sont installées dans le paysage des fêtes de fin d'année depuis leur création, il y en a pour tous les goûts et, par définition, toutes les bourses. Sur ce marché de près de 5 milliards d'euros, certains acteurs tentent le durable pour se faire une place. Explications.

Offrir une carte cadeau éthique : l'idée futée des fêtes de fin d'année © Getty

C'est en 2005 que le concept est né , une idée made in USA qui a fait son chemin depuis. En France, le marché qui connait une croissance à deux chiffres est estimé à près de 5 milliards d’euros…sur un total d’un peu plus de 70 milliards de dépenses…ce n’est pas rien donc.

Et peut-être que la carte cadeau est une idée intéressante pour faire plaisir en maitrisant son budget et en pensant à toutes les conséquences de nos cadeaux : cela évite d’offrir le mauvais jouet, accessoire ou stylo.. et on sait exactement ce que l’on dépense, ce qui est synonyme d’un budget maîtrisé ; pratique voire utile par les temps qui courent.

De plus en plus de cartes dites "éthiques" ou "durables"

Elles prennent le contrepied de celles qui connaissent aujourd’hui le plus de succès il faut dire les choses., Amazon, H&M, Séphora, la Fnac par exemple. On ne va pas tous les mettre dans le même panier bien sûr mais vous m’avez compris !

Changeons de crèmerie donc : je vais plutôt vous parler de Ethi’kdo, Sauve ton commerce, DreamAct ou encore la Carte française. Elles sont moins connues mais elles marchent tout aussi bien, et derrière ces cartes il y a une démarche : du local, du fabriqué en France ou pas trop loin, dans des conditions plus durables, l’écologie n’est jamais loin, les entrepreneurs non plus…on est assez loin des multinationales, et pour noël ça fait sens. Autant dire au passage qu’entre le climato sceptique (on en croise toujours un), celle qui ferme les yeux et les histoires de vaccins vous sortirez du lot avec votre carte et tout ce qu’il y a derrière !

Un fonctionnement classique

Tout pareil ! Après chacune a son positionnement.

Pour Ethi’kdo c’est la promesse d’une carte « éthique, écologique et solidaire », cette coopérative à but non lucratif travaille essentiellement avec des artisans du zéro déchet, des acteurs du commerce équitable ou encore des associations du réemploi solidaire.

Pour sauvetoncommerce.fr ce sont des commerces de proximité qui sont derrière ce qui permet au client d’acheter près de chez lui et pourquoi pas de redécouvrir ce qu’on pourrait appeler le patrimoine commercial local.

Avec Dreamact vous accédez à une offre de produits durables très complète.

Et d’ailleurs ce qui est intéressant c’est que c’est aussi l’occasion de faire découvrir cet univers de la consommation responsable à des gens qui n’en sont pas familiers et qui vont peut-être y prendre goût, d’une pierre deux coups donc…

