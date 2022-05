D’ici la rentrée près de deux millions et demi de français répartis dans 13 régions devront dire OUI à la pub pour continuer de recevoir des imprimés non adressés.

C’est la conséquence de la loi climat et résilience qui prévoit une expérimentation de 3 ans dans des villes, des agglos ou métropoles qui se sont portées volontaires : l’agglo d’Agen, la métropole du Grand Nancy, la ville de Sartrouville et de Bordeaux seront de la partie.

A l’opposé du « stop pub » on devra afficher sur sa boite aux lettres « oui pub » avec un autocollant

Exactement….On prend le problème par l’autre bout : plutôt que de dire je ne veux pas de pub (et dans 3 cas sur 5 on continue d’en recevoir), on va dire je suis intéressé, allez-y.

En l’absence de la mention « Oui Pub », il sera interdit d’insérer l’imprimé dans la boîte aux lettres…Mais pour que ça marche, il faudra que les gens soient au courant. Pierre Galio est chef du service consommation responsable à l’ADEME.

Des motifs variés

Il y a plusieurs raisons à cette nouvelle règle qui entrera en application en septembre prochain :

- Une motivation écologique : En 2019 le volume des imprimés publicitaires non adressés a atteint les 900 000 tonnes

- Une raison commerciale : 40% des français jettent les pubs sans même les avoir lues

L'enjeu social

Absolument, je peux vous dire que j’étais bien content d’avoir un job aux horaires décalés pour financer mes études même si c’était très (très) mal payé…et aujourd’hui ce sont 20 000 personnes qui vivent de cette activité…

