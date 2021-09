Marseille, Nantes, Avignon, Pau, Paris : voici quelques exemples de villes qui ont désormais leur laiterie urbaine. Qu’est-ce qu’il y a derrière cette appellation ? Explications.

Les produits locaux ont le vent en poupe : le lait ne fait pas exception © Getty

Des crémiers qui transforment le lait pour en faire des fromages, des yaourts, du beurre, des crèmes…avec une particularité : leur lait vient généralement de pas trop loin puisqu’ils créent leur propre réseau d’approvisionnement en direct avec des producteurs de leur région.

Après la bière, le lait ?

A suivre mais ce n’est pas impossible. D’abord il y a cette tendance au locavorisme en France…On en parlait ici la semaine dernière, et les circuits courts ont la cote, que ce soit pour mieux manger, pour l’environnement mais aussi pour soutenir les producteurs locaux.

Un sondage IPSOS de juin 2020 indiquait que 63% des Français étaient prêts à consommer le plus de produits locaux possibles pour soutenir l’économie.

Le local a donc le vent dans le dos, presque tous les produits de consommation courante sont concernés, le lait ne devrait plus faire exception.

Un phénomène urbain

Plutôt des villes moyennes ou grandes où il y a une forte demande et où les enjeux autour d’une alimentation locale se pose peut-être plus qu’ailleurs. Par exemple à Avignon, une laiterie vient d’ouvrir : Cowing Out, elle a été fondée par Grégory Pastor, et il n’était pas fromager au départ…pas vraiment…Petite reconversion professionnelle donc…et plusieurs engagements derrière ce projet tourné vers les consommateurs locaux.

Des magasins... ou pas !

C’est assez variable, pour Cowing out à Avignon par exemple non : le fondateur s’appuie sur des réseaux de distribution existant comme des magasins ou en faisant des marchés.

Mais dans certains cas ce sont des lieux physiques comme la Laiterie la Chapelle dans le 18è arrondissement de Paris, ou encore la Laiterie Toulousaine qui s’appuie aussi sur le réseau de la Ruche qui dit Oui ! pour vendre ses produits.

