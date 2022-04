Rendez-vous incontournable de l'élection présidentielle, le débat réunit pour la seconde fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ecoutez le direct sur notre antenne.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen quelques secondes avant le débat. © AFP

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se retrouvent face à face pour un grand débat télévisé. Animé par Léa Salamé et Gilles Bouleau, et organisé conjointement par TF1 et France 2, le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle doit permettre aux deux candidats, désignés par les Françaises et les Français lors du premier tour du scrutin présidentiel le 10 avril dernier, d'échanger sur leurs programmes respectifs.