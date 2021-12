Ce soir, sur France Inter, battle, tous azimuts entre Aline Afanoukoé et Dr Very Good Trip aka Michka Assayas. Vous assisterez à une bataille sonore dans la joie et la bonne humeur. Qui va gagner ? Suspense !

La battle du réveillon © Getty / Nitas

Il faut d'abord rappeler qu'une battle est un terme de la culture hip-hop désignant une compétition entre rappeurs ou bboys ou autres artistes échangeant leurs meilleurs passages spontanés.

Ce soir, vous serez en bonne compagnie, avec des fous rires à gogo, de la mauvaise foi, et surtout, surtout de la très bonne musique grâce à Aline Afanoukoé et Michka Assayas.

Les deux compères vous proposent ce qui, selon eux, sont les meilleurs titres du monde, à vous de juger, mais surtout, à vous d'écouter.

La programmation musicale :