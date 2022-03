Rendez-vous ce soir en direct sur France Inter et en public depuis le théâtre de la Porte Saint-Martin, avec Augustin Trapenard, pour un spectacle unique dont tous les bénéfices seront reversés à Bibliothèques Sans Frontières.

"Au bonheur des lettres" au théâtre de la Porte Saint-Martin (illustration) © Getty / Dougal Waters

“Au bonheur des lettres” est une soirée de lectures mises en scène par Jérémie Lippmann au cours de laquelle des artistes exceptionnels liront des correspondances drôles, émouvantes et engagées de personnalités du monde entier !

Des correspondances mythiques de la littérature comme celle de Virginia Woolf, Frida Kahlo, Che Guevara, Leonard Cohen, Keith Richards, Ludwig van Beethoven, ou Victor Hugo, des lettres originales ou farfelues, émouvantes ou drôles, pleines de fantaisie ou de colère. Leurs missives, disent tour à tour la passion de la musique, les relations chahutées entre parents et enfants, l’horreur de la guerre et les cœurs qui battent la chamade.

"Au bonheur des lettres" permet ainsi de réunir sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin, Virginie Ledoyen, Bertrand Belin, Zabou Breitman, Vincent Dedienne, Helena Noguerra, Frédéric Beigbeder, Charles Berling, Dani, Dorothée Gilbert, Antoine Leiris, Vincent Macaigne et bien d’autres invités encore, pour partager la lecture de ces belles correspondances.

Les fonds de ce spectacle unique seront versés au bénéfice des actions pour l’Ukraine portées par l’ONG Bibliothèques Sans frontières, qui se bat pour l’accès à la culture et l’alphabétisation et pour ses actions en Ukraine.

"Au bonheur des lettres", c'est aussi un livre de Shaun Usher, traduit de l'anglais "Letters of note" par Johan-Frédérik Hel Guedj et Claire Debru (Editions du Sous-sol).

Présente dans plus de 15 pays, mais aussi en France, Bibliothèques Sans frontières a pour mission de créer des bibliothèques humainement et financièrement durables en collaboration étroite avec des partenaires locaux (collectivités, ministères, associations, etc.).

L’association fondée à l’initiative de Patrick Weil, historien et directeur de recherche au CNRS, intervient à une échelle beaucoup plus large que le simple don de livres : de la formation de bibliothécaires à la dotation de matériels informatiques, en passant par des missions d’expertise pour identifier les besoins, l’idée est de créer des bibliothèques durables, fréquentées et financièrement viables.

Chaque année, 80 millions de livres neufs sont détruits en France alors que des millions de personnes dans le monde n’auront jamais accès à une bibliothèque. Donner une seconde vie à ces livres et à ceux des particuliers qui le souhaitent, c’est agir pour le développement durable et l’accroissement des richesses culturelles.