Soirée inédite à l'initiative de France Inter et l’association "Choisir la Cause des Femmes", fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir en 1971. En direct et en public depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour rendre hommage à Gisèle Halimi et ses engagements.

Gisèle Halimi © Getty / François Pugnet

Ce sont ses combats et engagements qui sont célébrés en présence de celles et ceux qui l’ont accompagnée et soutenue mais aussi des militantes d’aujourd’hui.

Où en sont les causes que Gisèle Halimi a défendues avec tant de détermination ? Que reste-t-il à accomplir ? Qu’a-t-elle laissé à ses pairs ? Comment reprendre le flambeau ?

Autant de questions auxquelles Sonia Devillers, l’association Choisir la Cause des Femmes et leurs invités tenteront de répondre après avoir évoqué la vie de cette avocate grande figure du féminisme.

Catherine Hiegel sociétaire honoraire de la Comédie Française, Djamila Boupacha, Fatima Ouassak politologue, Taha Bouhafs, journaliste engagé contre les violences policières dont le grand-père, condamné à mort pendant la guerre d’Algérie, a été défendu par Gisèle Halimi, Hanane Rebiha de l’association Choisir, Claude Servan-Schreiber témoin du procès de Bobigny, Véronique Séhier co-présidente du Planning familial, sur l’actualité du combat pour le droit à l’IVG, Marie-Pierre Planchon, Anne Tonglet victime lors du procès d’Aix et Agnès Fichot avocate sur ce procès, Catherine Le Magueresse juriste, Maria Cornaz Bassoli de l’association Choisir, Anne Bouillon avocate, Michèle Perrot historienne, Karima Delli et Alice Coffin, Violaine Lucas de l’association Choisir, Annick Cojean, Judith Henry et bien d’autres !

Clara Luciani et Les Coquettes seront également présentes pour interpréter quelques morceaux choisis.