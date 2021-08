Compositeur de musique de film, l'artiste met en sons et en voix les oeuvres des poètes maudits

L'intro-fiction de Charles Pépin

Je voudrais vous raconter l’histoire d’une délivrance, ou plutôt, l’histoire d’un homme. C’est un homme qui aime les mots plus que de raison, il les aime à la folie alors on ne sera pas surpris d’apprendre qu’il ne les aime pas trop censés, pas trop signifiants, pas trop clairs. Il est homme du clair-obscur, du noir lumineux, du soleil noir de la mélancolie, il est homme ébloui devant les mots qui sonnent, s’envolent en images, s’évaporent en couleurs ; il est homme du poème et les mots il les aime, pour eux-mêmes, non pour ce qu’ils signifient même s’ils signifient, lui se fie au son d’avantage qu’au sens, au son et à l’ivresse, au staccato des mots quand ils s’emballent comme un cheval, à leur beauté penchée quand enfin ils se reposent, ici-bas sur une feuille -

"Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur"

C’est l’histoire d’un langage arraché à la communication pour redevenir parole, c’est-à-dire musique. La musique et la poésie ont ceci de commun qu’elles délivrent les mots de leur fonction instrumentale, sociale. Quelle joie enfin de ne plus communiquer, que les mots ne soient plus les mots de la tribu mais une lueur capable de guider les étoiles singulières, et puis ce baume au cœur. Quand les mots cessent de raisonner pour se mettre à résonner il y a de place pour tous, soudainement, dans le monde d’un coup redevenu vaste, rendu à son immensité. Il aime les mots bleus, les mots qu’on ne dit pas parce que la musique suffit...

La grâce de ce langage libéré du carcan de la raison

... De la gaine du logos, débarrassé du raisonnable autant que du rationnel. Les mots qui ont des ailes, s’envolent dans le ciel comme des images pour dire la vérité d’une âme humaine qui ne s’explique pas, ne se mesure pas, ne se calcule pas, pour dire ou plutôt échouer à dire, mais laisser entendre et deviner, ce qui ne se calcule pas mais compte tant. Cette étrange beauté, ce rêve pénétrant, ce résistant mystère de l’âme humaine.

Pour en parler ce matin, de musique et de poésie, j’ai la joie de recevoir le musicien Sylvain Ohrel, oui vous avez bien entendu, il y a de l’or dans son nom, de l’or et des ailes, Sylvain Ohrel, compositeur de musique de films et chanteur, créateur également d’un excellent podcast sur les poètes maudits, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à méditer cette belle question :

"Pourquoi avons-nous tant besoin de musique et de poésie ? "

Pour découvrir l'oeuvre de Sylvain Ohrel :

- Le Podcast maudit sur https://sylvainohrel.com/

- L'album 100 Jours par le groupe Vieux sur Spotify : https://open\.spotify\.com/album/5KE24d70vZKFlOM2C4Amwg?si=SGdcOhBxSsaBrOnbbrqGCQ&nd=1

- Les musiques de film avec Low : https://www\.facebook\.com/lowentertainmentishigh