L'intro-fiction de Charles Pépin

Je voudrais vous raconter l’histoire de l’enthousiasme ou plutôt, l’histoire d’un homme. Un homme fatigué, qui en a raté des rendez-vous, qui en a manqué des occasions. Un homme que la vie a touché en plein cœur, tant et si bien qu’il entrevoit le monstre en lui, le mec pas fréquentable, la part minable de lui-même, le mec qui n’y croit plus, qui voudrait juste qu’on arrête de le mater – puisque la vie s’en charge dèjà très bien toute seule. Sur cet homme, le sort s’acharne. Il allume la radio : il tombe sur un gourou de la psychologie positive qui parle de carnet de gratitude et de 3 kifs par jour. Il ouvre un journal : il tombe sur une méthode pour voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il voudrait qu’on le laisse tomber, pas qu’on lui donne tous les trucs et astuces pour se relever en deux temps trois mouvements.

Il voudrait qu’on l’accepte lent, pas qu’on le redresse pour lui apprendre la vitesse

Et puis un jour, entre deux spots de pubs pour des livres de développement personnel, il tombe sur cette chanson :

Nous, nous sommes des filles et des garçons manqués / Nous, nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds...

La voix est nerveuse, dark mais en même temps lumineuse.

Nous sommes des cartes bleues bloquées / Nous sommes des rendez-vous ratés.

C’est fou comme c’est bon. Ca lui rappelle Biolay quand il est en forme, ou Delerm quand il est en forme, c’est fou comme ça met en forme ces mecs qui ne nous demandent pas d’être en forme, et qui trouvent la bonne forme pour le dire. C’est comme quand on écoute Barbara :

Rien ne met plus le cœur en joie qu’une vraie chanson triste

Une belle chanson triste. Parce qu’on ne se sent plus seul, parce que ça fait du bien d’arrêter de se mentir, parce que la joie est lucide ou n’est pas la joie, parce que la joie est contrariée ou n’est pas la joie. Parce qu’on peut accueillir le monstre en soi au lieu de lui mettre des lunettes de winner, l’accueillir et l’honorer comme un dieu, un monstre peut-être mais merveilleux, à qui faire une place bien au chaud au fond de soi, juste à côté du cœur.

Pour en parler ce matin, du monstre qui est en chacun de nous et de la place qu’il faut lui faire, j’ai la joie de recevoir Martin Luminet, l’auteur de cette chanson qui met le cœur en joie à coups de cartes bleues bloquées et de rendez-vous ratés, Martin Luminet qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question :

"Pouvons-nous être magnifiques jusqu’au cœur de la loose ? "

