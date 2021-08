.

Keren Ann © Amit Israeli

L'intro-fiction de Charles Pépin

Je voudrais vous raconter l’histoire de l’eau ou plutôt, l’histoire d’une femme. C’est une femme qui a besoin d’eau comme d’autres de whisky, elle a besoin de plonger dans l’eau pour se sentir enveloppée, protégée, pour se sentir enfin chez elle, il lui arrive même de se dire que la joie est liquide, qu’elle n’est pas solide ni aérienne mais liquide, d’ailleurs ne dit-on pas qu’on déborde de joie ? Elle plonge dans la mer, l’expression même de brasse coulée lui fait déjà du bien, c’est drôle quand même, il faut qu’elle ait la tête sous l’eau pour réapprendre à respirer, elle arrête de penser et c’est une renaissance.

"La mer lave de tous les maux"

Elle ne savait pas que Platon avait dit ça mais elle est d’accord avec lui. "La mer lave de tous les maux", on ne voit vraiment pas clair quand on a les pieds sur terre. Mais elle n’aime pas simplement l’eau claire, elle aime également sentir, dans l’eau, l’appel des profondeurs, la nuit au fond, elle aime que l’on puisse se noyer dans ce qui fait tant de bien, que l’on puisse disparaître dans ce qui nous fait renaître.

La terre, le ciel, même le feu ne présentent pas tant de polysémie, tant d’ambiguïté, tant de troublante vérité. Et si l’eau était la matière même de nos rêves, de nos songes ? Les images de nos rêves n’empruntent-elles pas ce chemin de fluidité ? L’eau murmure, l’eau nous parle, mais aussi nous abreuve, nous lave, nous régénère, nous purifie. Eau douce ou eau violente, eau bleue ou eau noire, lac immobile ou torrent impétueux, nous sommes faits de toutes les eaux, de cette eau que notre mère a perdue, et qui nous a vu naître.

Comment, en étant attentif à ce que Bachelard dans L’eau et les rêves, nomme la morale de l’eau, être encore accroché à ce que l’on est, crispé sur son identité ? L’identité, c’est ce qui reste identique à lui-même, figé comme dans du roc. Mais nous, nous les anciens poissons, nous devenons. Et c’est dans l’eau, au cœur de son mouvement et de ses caresses, que nous pouvons accepter notre multiplicité, nos paradoxes, nos contradictions peut-être, et cette ivresse de n’être pas vraiment. Pourquoi donc s’accrocher à son identité quand on a la chance de connaître la grâce de la fluidité ?

Pour en parler ce matin, de l’eau et de nos songes, mais aussi d’identité, d’identité multiple et de créativité, j’ai la joie de recevoir la chanteuse Keren Ann, dont le dernier album porte justement le titre Bleue, Keren Ann qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous accompagner dans notre rêverie sur l’eau et la créativité.

Aller plus loin

▶︎ En Tournée dès la rentrée : en solo, avec son groupe ou avec le Quatuor Debussy :

12/10 - Ajaccio, Espace Diamant (avec le Quatuor Debussy)

14/10 - Rezé, La Soufflerie

15/10 - Beaupréau, Scène des pays de Mauge

19/10 - Namur (BE) Théâtre Royal

▶︎ Théâtre : prochainement le spectacle Où es-tu ? avec la comédienne Irène Jacob