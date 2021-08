Comment transmettre la passion et la promesse des mots ?

L'intro-fiction de Charles Pépin

Je voudrais vous raconter l’histoire de la violence ou plutôt, l’histoire d’un jeune garçon. Il y a de la violence en lui et cette violence hésite. Comme si elle se trouvait à un carrefour. D’un côté l’expression directe, des coups ou des mauvais coups, s’en prendre aux autres parce qu’on n’a pas eu de chance, chercher la merde parce qu’on ne trouve pas les mots. De l’autre, une expression mais indirecte, comme une expression non violente de la violence. Mais pour y arriver,

Il faut trouver les mots, inventer les formes, ruser avec ce que la vie nous a fait...

... Prendre une énergie et la transformer, être un peu magicien, chamane, alchimiste, donne-moi ta boue et j’en ferai de l’or, j’aurais pu être à terre et me voila debout. Pour y arriver, il faut sublimer cette violence et pour la sublimer, il faut d’abord l’avoir refusée, refoulée peut-être, ce refoulement dont Freud a bien montré qu’il ne tue pas la pulsion, il la change en énergie, une énergie qui attend son heure pour être, un jour peut-être, transformée, réemployée, bref sublimée.

Les mots, les mots qui chantent, les mots qui dansent, les mots qui s’aiment, les mots qui s’enchainent dans le flow permettent une telle sublimation. C’est pour ça qu’on les aime, pour ça qu’on en a besoin, que la civilisation en a besoin. Alors voila, vous l’avez deviné. Arrivé au carrefour, le jeune garçon a fait le bon choix, il s’est mis à jouer avec les mots et il a senti monter en haut de sa poitrine une joie de créateur, et c’est dans cette joie de créateur que s’est installée sa colère. Au lieu de le dévorer, elle s’est mise à l’inspirer. Au lieu de le séparer des autres, elle s’est mise à les rapprocher de lui. Bien sûr, les mots ne peuvent pas tout, ils ne suffisent pas toujours. Et puis parfois, ils ne viennent pas. Mais même lorsqu’il se tait il lui semble que

Ce silence est encore une promesse, la promesse des mots qui viendront

... Demain, peut-être. Et cette promesse suffit, elle le tient en vie.

Pour en parler ce matin, du pouvoir des mots et de leurs limites, de ces mots qu’on se passe comme un ballon ou un cadeau, j’ai la joie de recevoir Oxmo Puccino, le dompteur de mots, dompteur de l’alphabet comme il est écrit au dos du roman qu’il a sorti il y a peu : "Les réveilleurs de soleil". Oxmo Puccino qui justement nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question :

"Pourquoi les mots ont-ils parfois le pouvoir de réveiller le soleil ? "

▶︎ LIRE 📖 Les Réveilleurs de soleil d'Oxmo Puccino, éditions Lattès