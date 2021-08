Pour ce dernier rendez-vous Sous le soleil de Platon, la grande actrice nous livre ses combats et ses indignations. Une leçon de convictions et de choix artistiques.

L'intro-fiction de Charles Pépin

Je voudrais vous raconter l’histoire de la révolte, ou plutôt, l’histoire d’un homme. Un homme qui n’a pas eu de chance, né du mauvais côté de la rivière, du mauvais côté de la vie. Pas d’argent, pas de don, pas même de belle gueule. Trois générations de chômeurs et puis le voilà, l’héritier. Il hérite de la misère, de la résignation ; il hérite du ressentiment. Pas même de la colère, pourtant son père l’a cogné toute son enfance, cogné pour oublier, cogné parce qu’il fallait un coupable, quelqu’un sur qui passer ses nerfs, sa rage non pas de vivre mais de juste survivre.

L’enfant battu est devenu homme discret, même accoudé au comptoir l’invisible ne fait pas de vagues, pas de scandale, il n’agresse pas, ne colère pas, n’empoigne pas. C’est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise ? Il n’y a rien à dire, rien à faire, à part prendre 5 kilos tous les 10 ans. Et accepter, remâcher son destin comme on chique du tabac, avec une patience de condamné.

Et puis un jour, tout change. Pourquoi ? Pourquoi, un jour, le pourquoi s’élève...

Pourquoi un jour, c’est trop, et pourquoi ce jour-là. Un jour il prend un flingue, il va faire une connerie. Parce que ça suffit. On va voir qui il est, on va connaitre son visage, y aura son nom sur toutes les lèvres. Ou au moins sur celles de son père. Son nom, et surtout son prénom. Il va voir la gueule de son père avec un flingue dans la bouche. Parce que ce qu’il a enduré, lui le fils, aucun homme ne devrait l’endurer. Il ne se révolte pas parce que sa situation lui est insupportable, à lui, mais parce qu’elle est insupportable pour tout homme, parce qu’aucun homme ne devrait avoir à la supporter.

Il se révolte au nom de tous les siens, au nom de toutes les victimes. S’il n’y avait eu que lui, il s’en serait accommodé, il aurait fait avec comme il l’ a toujours fait. Mais il n’y a pas que lui, il y a les autres, tous les autres. Il ne sait pas ce que Camus écrit dans L’homme révolté :

C’est pour toutes les existences en même temps que l’esclave se dresse

Il n’a pas lu Camus mais il est d’accord avec lui.

"Je me révolte, donc nous sommes" (Albert Camus)

Son père a peur maintenant, mais ce n’est pas avec un flingue qu’il lui règle son compte, c’est avec des mots, des mots qui sortent comme jamais, qui sifflent mieux que des balles, jamais il n’a si bien improvisé, jamais il ne s’est senti ainsi libéré, lavé comme Meursault à la fin de l’étranger, Meursault lavé par sa grande colère quand il empoigne le curé et le secoue de toutes ses forces. Jamais il ne s’est senti autant accompagné : "Je me révolte, donc nous sommes".

Pour en parler ce matin, de la révolte et de ses fondements, de ses excès et de ses beautés, j’ai la grande joie de recevoir Fanny Ardant, la lumineuse Fanny Ardant qui nous a rejoint Sous le soleil de Platon pour aborder avec nous cette belle question :

"A-t-on raison de se révolter ?"