Comment saisir, comment vivre pleinement l'instant présent ? Réponse en musique

La Grande Sophie en concert à la Chataigneraie en mars 2020 © Maxppp / Jérémie FULLERINGER

L'intro-fiction de Charles Pépin :

Je voudrais vous raconter l’histoire du temps, ou plutôt, l’histoire d’une femme. Une femme qui aime le temps même si le temps lui fait peur, une femme qui aime le temps car elle aime la vérité, elle arrive souvent en retard et ses amis le lui reprochent mais ce n’est pas de sa faute, c’est la faute au temps, il n’arrête pas de passer, et quand la nostalgie la prend, elle reste de longues minutes à contempler le passé. Un peu comme ces étoiles dans le ciel la nuit, la plupart sont éteintes mais on les voit encore, leur lumière met tellement de temps à nous parvenir qu’on contemple le passé, la présence du passé qui brille devant nos yeux.

La nostalgie ne lui déplait pas, elle s’enroule dedans comme dans une couverture.

Elle aime aussi beaucoup l’avenir, elle se projette, elle espère, elle imagine… Elle ne sait plus où elle a lu cela, « nous habitons le fleuve du temps » mais ça lui plait bien, le fleuve du temps, c’est pas mal comme adresse, on est loin des idées éternelles de Platon et ça lui plait bien. Elle a souvent la tête ailleurs parce qu’elle a la tête ailleurs que dans le présent, les psys appellent ça parfois un TDH, un trouble de l’attention mais c’est peut-être simplement la vraie vie, la vie de ces étranges animaux que sont les animaux humains, ils ont tant de souvenirs et de désirs, tant de regrets et de projets qu’ils ratent le présent, mais quel joli ratage, quel délicieux fiasco, c’est une belle vie finalement, faite de mémoire et d’impatience. Elle rend par contraste les instants de pur présent tellement bons, tellement intenses. Comme des miracles arrachés à la fuite du temps, des exceptions qui confirment la règle.

Cette fois je suis là, vraiment là, c’est rare mais c’est bon, c’est rare comme le feu de tes yeux dans les miens, c’est bon comme ton corps quand il réveille le mien, c’est bon comme un shoot de joie pure, comme une émotion qui met tout le reste en veille, en sourdine. C’est la revanche du présent, le mystère de la présence.

Soudain tout est là, ramassé, condensé

Ce temps qui d’habitude s’étire, s’éloigne dans le passé ou se distend vers l’avenir, le voila tout entier ramassé dans l’instant. Il faut qu’elle prenne sa guitare et balance le premier riff pour connaitre ça, quand elle monte sur scène le passé reste en loge, l’avenir aussi même s’il lui sourit, de toute façon maintenant, dans cette grâce du présent revenu, c’est au public qu’elle sourit.

Pour en parler ce matin, parler de quoi d’ailleurs ? du temps qui passe ou du temps qui reste, du temps qui presse ou du temps qui manque, j’ai le plaisir de recevoir la Grande Sophie, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à prendre notre temps...

La Grande Sophie - Charles Pépin © Radio France / Estelle Gapp - Aurore Juvenelle

