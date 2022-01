Des milliers de personnes ont été jugées pour sorcellerie en Ecosse entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Un texte visant à blanchir leur mémoire a été déposé au Parlement écossais, et devrait être voté d’ici à l’été 2022.

Pendaison publique de quatre sorcières. Gravure écossaise de 1678 © AFP / *

C'était il y a trois siècles. Elles étaient soupçonnées de gâcher les récoltes, de changer les hommes en hibou ou d'avoir le diable dans la peau. Des milliers de femmes accusées de sorcellerie, exécutées dans d'atroces conditions., étranglées ou brûlées vives. Les historiens parlent de 50.000 à 100.000 femmes condamnées à mort à cette époque dans toute l'Europe. Et c'est en Ecosse que cette chasse aux sorcières a été la plus féroce, quatre à cinq fois plus de procès qu'ailleurs. Et contrairement à d'autres pays, comme les Etats-Unis qui ont proclamé il y a 20 ans l'innocence des célèbres sorcières de Salem, toujours rien en Ecosse.

Au point qu'il y a 2 ans, une association, les Sorcières d'Ecosse s'est mis en tête de demander à l'Etat de gracier les sorcières écossaises. L'une des membres de cette association Witches of Scotland réclame des excuses officielles au gouvernement écossais et la création d'un monument national, une stèle, un mémorial en l'honneur de ces femmes injustement accusées.

Leur campagne a été entendue. Notamment par la première ministre Nicola Sturgon qui soutient l'initiative. Si bien qu'un projet de loi sera bientôt votée cette année pour gracier 3000 sorcières. Une loi qui pourrait servir à mettre la pression sur d'autres pays où le crime de sorcellerie existe toujours, comme au Nigéria, en Tanzanie, en Inde ou encore en Papouasie Nouvelle Guinée.