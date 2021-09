La cible visée n'est autre que le conseiller le plus proche du président ukrainien, Volodomir Zelinsky. Qui accuse les oligarques d'être derrière cette fusillade.

Les impacts de balles ayant visé le véhicule du conseiller du président ukrainien. © AFP / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY PRESS SERVICES

Serguei Chéfir, un homme de l'ombre, vieux compagnon de route de Zelinsky lorsqu'il était encore humoriste. Hier matin, alors qu'il roule à bord d'une grosse berline au sud de Kiev, une rafale de fusil automatique frappe son véhicule. 18 tirs au total. Dont 10 dans la carrosserie. Serguei Chéfir s'en sort indemne, son chauffeur est grièvement blessé mais aujourd'hui hors de danger.

Le président Volodimir Zelinkzy lui n'était pas présent dans le pays au moment des faits. Il était à l'assemble générale de l'ONU à New York. C'est de là bas qu'il a envoyé une vidéo. "Qui est derrière tout ça ? demande le président ukrainien. Pour être honnête, dit-il, je ne le sais pas encore. Mais la réponse sera forte. Cela n'affecte pas la voie que j'ai choisie avec mon équipe : vers le changement, vers le désencombrement de notre économie, vers la lutte contre les criminels et les grands groupes financiers influents."

Voilà la principale piste vers laquelle s'oriente l'enquête ouverte par la police hier. Les puissants groupes financiers ukrainiens. Ceux qu'on appelle les oligarques. Depuis cette année, Zelinsky et son gouvernement, soutenus et pressés par l'Europe, le FMI et les Etats Unis, ont entamé une campagne de lutte contre certains de ces hommes d'affaires richissime. Un texte de loi vient d'ailleurs d'être voté aujourd'hui. Qui interdit aux plus riches de financer des partis politiques et de participer à la privatisation de grandes entreprises.

Cet tentative d'assassinat est-elle un avertissement adressé au président? Elle replonge en tout cas l'Ukraine 30 ans en arrière, après la chute de l'URSS, à l'époque où le dépeçage économique des ex-Républiques soviétiques se faisait à coups de kalashnikovs.