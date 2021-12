Un homme a été interné hier après avoir tenté la veille de s'introduire, armé d'une arbalète, dans le territoire du château de Windsor

Le château de Windsor, résidence principale de la Reine d'Angleterre © AFP / LEON NEAL

C'était ce samedi, le 25 décembre, jour de Noël. A 8 heures et demi du matin, les agents de sécurité de la résidence principale de la Reine d'Angleterre découvrent stupéfaits sur leur écrans de vidéo surveillance la silhouette d'un homme qui a réussi à s'introduire sur le territoire royal, grâce semble t-il à une échelle de corde. Et il ne vient pas les mains vides. L'intrus est armé d'une arbalète! A ce moment là, la reine prend son petit déjeuner avec ses 2 fils. L'assaillant est rapidement arrêté. Et dès le lendemain interné en hôpital psychiatrique. Il faut dire que son projet tiendrait plus du délire que de la tentative de meurtre organisée.

Dans une vidéo publiée juste avant de se rendre à Windsor, on peut voir le suspect. Un jeune homme de 19 ans d'origine indienne, en veste à capuche noire, un masque blanc sur le visage, une arbalète à la main. "Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire, dit -il. Je vais tenter d'assassiner la reine Elizabet".

Le jeune homme se présente comme un indien de religion Sikh et, dans une référence à Star Wars, dit appartenir à l'ordre des Siths, ces ennemis des Jedis dans la saga de Georges Lucas. Il explique vouloir venger son peuple après un massacre en Inde de centaines de manifestants en 1919 par les troupes britanniques.

Jamais la sécurité de la Reine n'aura été mise en danger ce week-end. Mais les protocoles de sécurité vont être revus. Les intrusions à Windsor ou à Buckingham Palace ne sont pas rares. La plus célèbre d'entre elles c'était en 1982 quand un chômeur anglais était parvenu jusqu'à la chambre de la Reine. Il finira condamné pour avoir voler une bouteille de vin blanc.