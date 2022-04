En l’espace de neuf mois, un Allemand s’est fait vacciner au moins 87 fois contre le Covid-19. L’homme revendait ensuite son carnet de vaccination à des antivax.

Une piqure de vaccin anti Covid-19 © AFP / Lilian Cazabet

L'histoire est à peine croyable. Un homme de 61 ans fait l'objet d'une enquête en Allemagne après que les autorités ont découvert qu'il avait été vacciné au moins 87 fois depuis le mois de juillet 2021. Cet Allemand, originaire de Magdebourg, aurait reçu jusqu'à 3 doses par jour dans différents centres de vaccination de l'État de Saxe et de Saxe-Anhalt, à l'Est de l'Allemagne. À chaque rendez-vous, l'homme se présentait avec une nouvelle carte vaccinale vierge à son nom, mais sans carte d'assurance maladie, ce qui le rendait difficilement traçable.

Un business lucratif

L'histoire a fait le tour des médias allemands. Alors pourquoi faisait-il cela? Pas par passion pour les piqures mais parce qu'ils revendait ensuite son schéma vaccinal complet à des anti vax. Un business lucratif dont ne connait pas encore le détail. Pas de détail non plus sur le bilan sanguin et l'état de santé de ce sexagénaire surdosé. On sait juste qu'il est bien vivant et que c'est un employé d'un centre de vaccination qui a fini par le démasquer. Pour l'heure, les autorités allemandes ont recensé 87 vaccinations. Mais il ne s'agit que des doses connues des autorités. Le chiffre réel pourrait être bien supérieur.

