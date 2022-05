C'est une fin tragique pour une évasion sur fond de romance qui passionnait l'Amérique: la police a arrêté hier dans l'Etat de l'Indiana un détenu "extrêmement dangereux", tandis que l'agente pénitentiaire, qui l'avait aidé à s'évader fin avril et était également en fuite, est décédée.

Vicky White (à gauche) et Casey White (à droite) © Lauderdale County Sheriff's Office

Les télés américaines sont en boucle depuis 10 jours, passionnées par une évasion qui vient de se terminer tragiquement la nuit dernière. Cette cavale aura tenu tout le pays en haleine. L'histoire d'une romance entre un meurtrier et sa gardienne de prison. Entre Casey White, 38 ans, un colosse tatoué de 2m06, multirécidiviste très dangereux, condamné à 75 ans de détention. Et Vicky White, sans aucun lien de parenté, de près de 20 ans son aînée, petite fonctionnaire modèle, sans histoire jusqu'au 29 avril dernier.

Une fuite déconcertante de facilité

Ce jour là, elle parvient avec une facilité déconcertante à faire sortir Casey White qui purge sa peine dans une prison de l'Alabama. Une vidéo la montre escortant le grand détenu, dont les pieds et les mains étaient entravés par des chaînes, le faisant monter dans sa voiture de police, et l'emmenant à l'extérieur sous le faux prétexte d'une évaluation psychologique au tribunal.

Une cavale très bien préparée

Le sheriff du comté de Lauderdale va aller jusqu'à proposer 25.000 dollars en échange de toute information pouvant les faire arrêter. Il faut dire que leur cavale était très bien préparée. La fonctionnaire avait loué une voiture sous un faux nom. Retiré 90.000 dollars en liquide, après la vente de sa maison. Acheté des vêtements civils pour son compagnon de route.

Un épilogue tragique

Les fuyards, dont on ne connaît pas les rapports, vont réussir à semer la police jusqu'à hier. Des centaines de kilomètres parcourus, Quatre Etats traversés. La police a bien cru un temps perdre leur trace. Mais une caméra de vidéo surveillance va finir par identifier leur pick-up dans une station de lavage de l'Indiana. Ils sont alors pris en chasse par les forces de l'ordre. Une course poursuite qui finit par un accident. Casey White le meurtrier se rend. Mais sa gardienne et complice elle a décidé de se suicider, une balle dans la tête.

Et aussi :

- L'ONU s'inquiète d'une marée noire imminente en mer rouge

- La ministre de la défense allemande en pleine tourmente