Une enquête de la police des polices britannique a mis en évidence hier des comportements racistes, misogynes et discriminatoires au sein de Scotland Yard, déjà confronté à une crise de confiance de la part de la population.

La police de Scotland Yard accusé de racisme © AFP / JUSTIN TALLIS

C'est un rapport de l'équivalent de la police des polices qui relève la présence récurrente de paroles violentes, misogynes et xenophobes au sein de la police de la Métropole de Londres, la Met Police. Tout est parti d'une enquête ouverte il y a 3 ans après qu'un policier ait eu une relation sexuelle avec une jeune femme saoule dans un commissariat. La police des polices a ensuite passé en revue des milliers de messages échangés sur what's app entre policiers notamment entre une quinzaine d'agents du centre ville où l'on découvre que la culture du viol et du harcèlement est banalisée et les insultes racistes monnaie courante. Exemple : "Je serais ravi de te violer!” ou "l’autre jour, j’ai tabassé un de ces rats de somaliens..." Sans compter les textos homophobes ou faisant référence à Auschwitz.

Le maire de Londres s'est dit "dégouté". La Metropolitan Police profondément "désolé"e. Ce rapport ne va pas arranger la réputation de cette institution déjà passablement abimée par l'affaire Sarah Everard, cette jeune femme violé et et tuée l'an dernier par un ancien policier. L'an dernier, la cheffe de la police londonienne, déjà, faisait son mea culpa. "Les officiers de police sont là pour protéger les gens. Pour être digne de confiance, courageux et compatissant. Cette affaire a érodé la confiance que le public est en droit d'avoir dans la police." Un an après ces propos, rien ne semble avoir changé.

Les amérindiens indemnisés dans la crise des opiacés

Les Indiens d'Amérique vont recevoir des centaines de millions de dollars de la part des laboratoires américains. Un accord financier vient d'être signé hier entre des centaines de tribus et l'industrie pharmaceutique pour mettre fin aux poursuites judiciaires dans ce qu'on appelle la crise des opiacés. Ces médicaments anti douleurs à base d'opium, très addictifs, comme le Fentanyl, l'Oxycontin, ont littéralement ravagé les Etats Unis. 500.000 morts d'overdose en 20 ans. Et parmi les communautés les plus touchées les tribus amérindiennes. Le plus fort taux de décès par overdose par habitant. Les cherokee sont les premières tribus indiennes à avoir intenté des procès aux laboratoires. Les gouvernements tribaux ont du dépenser des sommes considérables pour faire face à ce fléau. Il a fallu soigner des malades, loger des familles détruites, recueillir des enfants en danger. Après des années de négociations, quatre laboratoires ont donc accepté de sortir le carnet de chèque, en l'échange de l'arrêt des contentieux juridiques. 665 millions de dollars au total qui seront répartis entre toutes les tribus amérindiennes, 574 en tout, même celles qui n'ont pas porté plainte.

Une statue romaine rendue à la France 50 ans après son vol

C'est une statue du Dieu Bacchus, le Dieu du Vin, lorsqu'il était enfant. 40 cm en bronze datant du 1er siècle. Découverte au 19e siècle dans le village gallo-romain de Bourgogne. Une statue considérée dans les années 30 comme l'un des 50 plus beaux trésors français. Volée en 1973 au musée du pays chatillonnais et redécouverte par l'Indiana Jones du monde de l'art, l'expert et détective néerlandais Arthur Brand qui y voit "l'une des plus belles antiquités romaines jamais trouvées en France. Une statue unique, tellement belle. Tout le monde, dit-il. pensait qu'elle était perdue à jamais, éventuellement détruite par les voleurs ou fondue. Mais la voici, 50 ans après." Cette statue a donc été volée dans les années 70. Puis aucune trace pendant un demi siècle. Il y a 2 ans, elle refait surface par hasard en Autriche. Un amateur d'art l'achète légalement mais il a des doutes sur son origine. Il contacte alors Arthur Brand , très connu dans le milieu pour avoir déjà retrouvé des Picasso égarés. L'expert se met en chasse et découvre un rapport de police de 1973 faisait état du vol. Bingo! La statue va bientôt faire son retour au Musée de Chatillon sur Seine. Et Arthur Brand y aura droit à une entrée gratuite à vie.