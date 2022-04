Disparus depuis plus de 20 ans de l'université britannique de Cambridge et considérés comme volés, deux précieux carnets de Charles Darwin ont réapparu récemment mystérieusement dans un sac

L'esquisse de l'arbre de la vie de Charles Darwin, extrait de ses carnets de 1837 © AFP / STUART ROBERTS

Les carnets de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Deux de ses précieux carnets datant de 1837 avaient disparu en 2001 dans la prestigieuse bibliothèque de l'université de Cambridge. On a d'abord cru que ces trésors avaient été mal rangés, replacés au mauvais endroit dans cette bibliothèque qui abrite pas moins de 10 millions de livres et d'objets. Puis les bibliothécaires avaient fini par admettre que ces carnets d'une valeur de plusieurs millions d'euros avaient sans doute été volés. Eh bien non! 20 ans après leur disparition, ils ont refait surface, aussi mystérieusement qu'ils s'étaient volatilisés.

"Laissés dans un grand sac rose"

La patronne de la bibliothéque de l'Université de Cambridge explique que les carnets ont été "laissés dans un grand sac cadeau rose dans la bibliothèque. À l'intérieur du sac se trouvait la boîte d'archives originale, et une simple enveloppe de bureau marron qui contenait les carnets eux-mêmes, emballés dans du film plastique, les carnets sont en très bon état."

Une esquisse de l'arbre de vie de Darwin

Il y avait aussi un petit mot dans ce sac, souhaitant Joyeuses Pâques aux bibliothécaires, qui sont aujourd'hui aux anges.

Dans ces petits carnets, il y a notamment une esquisse de l'arbre de la vie devenu le symbole de la théorie de l'évolution décrite par Darwin. Ils seront présentés cet été au public dans la cadre d'une exposition consacrée au naturaliste anglais.

