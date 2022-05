Le Zimbabwe, qui compte un quart des éléphants africains et une des rares populations en hausse dans le monde, tente cette semaine de trouver des alliés pour obtenir la légalisation du commerce international d'ivoire, interdit depuis plus de 30 ans.

Le stock d'ivoire du Zimbabwe, 163.000 tonnes entreposées dans des chambres fortes © AFP / Jekesai NJIKIZANA

Le Zimbabwe ne sait plus quoi faire de ses éléphants et de son ivoire. Ce pays de l'Afrique australe est l'un des très rares au monde où la population des pachydermes augmente chaque année. Sur tout le continent, les éléphants d'Afrique sont officiellement menacés d'extinction. Près de 90% en moins dans les dernières années, à cause du braconnage et de l'agriculture.

Un stock de 163.000 tonnes d'ivoire interdit à la vente

Mais au Zimbabwe, il n'en est rien, le pays possède l'une des réserves les plus importantes au monde. 100.000 spécimens. Une population qui vire à la surpopulation et qui n'est pas simple à gérer pour ce pays très pauvre. C'est d'abord dangereux pour les habitants. 72 morts l'an dernier. Et surtout il faut chaque année stocker des tonnes de défenses d'éléphant, 163.000 tonnes d'ivoire, interdits à la vente.

Les autorités du Zimbabwe demandent désormais à pouvoir vendre le stock d'ivoire du pays, entreposé dans des chambres fortes. Une manne de 600 millions de dollars potentielle, qui serait reversée aux habitants vivant près des réserves naturelles. Sauf que ce commerce d'ivoire est interdit depuis 30 ans, pour protéger les éléphants et éviter le braconnage.

Un mauvais signal envoyé aux organisations criminelles

Afin de lever ou d'assouplir cette interdiction, le Zimbabwe réunit cette semaine une conférence d'une quinzaine de pays, la première du genre. Avec le Botswana, la Namibie, les Seychelles, Madagascar mais surtout la Chine et le Japon, où l'ivoire est très prisé. Un mini sommet pour tenter de faire autoriser à nouveau ce commerce illégal. Un très mauvais signe envoyé aux organisations criminelles dénoncent les ONG. La CITES, cet accord international vieux de 50 ans, chargé de veiller à la préservation des espaces menacées, a jusqu'ici toujours mis son veto.

