Il ne resterait qu'une dizaine de specimens de cette chèvre endémique.

La chèvre d'Istrie, à Veleniki, Croatie (17/03/2021) © AFP / Denis LOVROVIC

La chèvre d'Istrie a nourri les paysans les plus pauvres depuis des millénaires, mais ces dernières décennies, elle a progressivmeent disparu, à cause de politique agricole qui n'en voulait plus. Aujourd'hui, les autorités veulent la sauver, et grâce à des inséminations artificielles, elles espèrent passer de quelques dizaines à un millier de chèvres d'ici 2030.

Sous les radars ce soir également, le Rwanda fait peser trop de menaces et de pressions sur les youtubeurs et blogueurs, critiques vis-à-vis du régime du président Kagame, Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme.

Et la liberté d'expression menacée aussi en Pologne, un rockeur est poursuivi pour blasphème, car il joue avec les symboles sataniques, interdit dans un pays aussi catholique.