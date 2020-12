Le pays compte trop de spécimens sur son territoire, frappé par la sécheresse.

Les éléphants ont pu se reproduire car ils ont été très protégés ces dernières années en Namibie (28/05/2018) © AFP / DIDIER COUVERT & MURIEL MOREAU / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO

En 1990 lors de l'indépendance, la Namibie ne comptait plus que 5.000 éléphants. Grâce à un programme efficace de protection, il y aurait aujourd'hui 28.000 éléphants dans le pays. Mais les conflits de territoire avec la population se multiplient, les épisodes de sécheresse privent les animaux et les habitants de plus en plus de terres.

D'où la décision du gouvernement de mettre en vente 170 pachydermes, il a fait capturer des troupeaux. Il l'a déjà fait et promet de consacrer l'argent récolté à la protection des espèces sauvages.

Sous les radars également ce soir, le trésor des Guelfes au menu de la Cour Suprême des Etats-Unis. Les descendants d'un marchand d'art juif qui a vendu ces objets précieux aux nazis en 1935 veulent faire annuler la transaction, commise sous contrainte disent-ils. L'Allemagne, où sont exposés les oeuvres d'art, dément, et compte bien garder ce trésor.

Et le fado est menacé au Portugal, les chanteurs ne peuvent plus travailler.