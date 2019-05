Deux Mongols sont morts après avoir mangé de la viande de marmotte crue.

Une marmotte de Mongolie (février 2011) © AFP / Eric Dragesco / Biosphoto

La Mongolie a maintenu en quarantaine une région où un couple est mort de la peste bubonique, après avoir consommé de la marmotte crue infectée. La peste n'a pas totalement disparu, elle est même considérée comme une maladie réémergente, et touche en majorité l'Afrique pauvre.

Du "rap islamique husseini" pour ramener des jeunes à la mosquée : en Irak, des prêches et des "Latmiyates" sont récités sur fond de rap, et cela électrice les plus jeunes fidèles, dans la région de Najaf.

La chanteuse aémricaine Dolly Parton saluée par le FBI : avec sa fondation elle a récolté des fonds pour les sinistrés des incendies du Tennessee. beaucoup d'amour pour celle qui a chanté, avant Whitney Houston, "I Will Always Love You".