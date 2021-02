Le pays ne recense plus aucun cas de Covid-19 depuis près d'un an, et s'en remet à dieu pour se protéger de l'épidémie.

En Tanzanie on se protège du coronavirus par la prière, ici lors d'un office à Dar Es Salam, personne ne porte de masque (7 février 2021) © AFP / STRINGER

La planète entière cherche des vaccins mais un pays ne s'est pas lancé : la Tanzanie. La ministre de la Santé refuse de passer des commandes de vaccins, ou même de profiter des 2 millions de doses qui étaient réservées au pays grâce au mécanisme Covax (qui permet de fournir des doses aux pays moins riches). Selon elle il suffit de boire des jus de fruits pour se protéger.

Le président tanzanien lui non plus ne veut pas entendre parler de vaccin ni d'épidémie. Il disait en meeting fin janvier : "Je demande fortement au ministère de la Santé d'être très très prudent avec les vaccins qui sont importés dans notre pays. Tous les vaccins ne sont pas destinés au bien de notre nation. Il est important que nous, les Tanzaniens, soyons très très prudents". Un discours donné devant une foule sans aucune distanciation sociale, personne ne porte de masque. D'ailleurs, le chef de l'État le dit plus tard dans son allocution : "Pas de masque : c'est bien la preuve que le virus n'existe pas dans le pays"

Effectivement, aucun cas de covid-19 n'a été recensé en Tanzanie depuis le mois d'avril.

Pourtant des médecins commencent à témoigner, anonymement, de cas de coronavirus détectés à l'hôpital.

