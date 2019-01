Elle vient de reconnaître qu'elle gagnait des millions d'euros par an en cédant les données personnelles d'un tiers de la population.

Bureau de poste à l'aéroport de Vienne (2001) © AFP / PIERRE VERDY

La Poste vend les noms, adresses, âges d'environ trois millions d'Autrichiens chaque année, et plus gênant, leur tendance politique présumée. Elle a mis au point un modèle mathématique pour déterminer cette affinité politique, la vend aux partis politiques, qui, nous dit la Poste, font ainsi des économies en ciblant les envois de courriers.

Un friand végétarien fait beaucoup parlé le Royaume-Uni depuis la semaine dernière. La chaîne de boulangerie Greggs vient de lancer un feuilleté végétal, alternative à son feuilleté à la saucisse de porc. C'était une demande d'une pétition et des défenseurs des animaux. Les ventes décollent. Et des éditorialistes malins y voient une métaphore politique en plein Brexit, une coexistence entre différents courants de pensée, pacifiques, sur les mêmes étals.

L'Afrique du Sud se console de ne pas avoir obtenu l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Elle obtient un Ballon d'Or africain. Le titre de meilleure joueuse du continent 2019 a été attribué à Thembi Kgatlana, qui remporte aussi le titre du plus beau but, hommes et femmes confondus, une fierté pour elle.