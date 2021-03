Deux scandales sexuels ont bousculé le Parlement et le gouvernement ces dernières semaines.

Des manifestants protestent contre les violences sexuelles et les inégalités hommes/femmes à Sidney, Australie, le 15 mars 2021. © AFP / Steven Saphore

Aujourd'hui des manifestations sous le mot d'ordre #March4Justice ont été organisées dans tout le pays, et surtout à Canberra, la capitale fédérale, devant le Parlement. L'opposition met en cause le Premier Ministre et lui demande d'agir face à plusieurs scandales sexuels, dont un qui implique l'Attorney General, le conseiller juridique du gouvernement.

Sous les radars ce soir également Idriss Déby a lancé sa campagne pour un sixième mandat présidentiel au Tchad, sans aucune opposition audible face à l'ui.

Et un DJ kazakh vient de remporter un Grammy Award, Imanbek, ancien cheminot, a conquis la planète entière avec un remix illégal : quand TikTok prend le pouvoir sur les majors de l'industrie musicale.