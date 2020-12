Le cessez-le-feu n'a que quelques semaines, mais déjà les professionnels du tourisme se lancent dans un raid dans le pays, pour démontrer à quel point il est attractif.

Des Libyens participent à une grande excursion touristique, pour attirer les visiteurs (03/12/2020) © AFP / Mahmud TURKIA

Un millier de voyageurs se sont embarqués dans plus de 300 véhicules tout-terrain pour une excursion d'une quinzaine de jours. Après des années de chaos et de combats, le pays voudrait tourner la page et redevenir une destination de vacances.

Sous les radars également ce soir, l'Ecosse enregistre des records de décès à cause des drogues, c'est la génération "Trainspotting" qui succombe, 25 ans après la sortie du film de Danny Boyle.

Et Mélania Trump clouée au pilori, car lors d'une lecture de conte dans un hôpital pour enfants de Washington DC, une tradition pour la Première Dame, elle a enlevé son masque, une violation du règlement de l'établissement disent ses détracteurs.