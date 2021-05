Le domicile de Ricardo Salles a été perquisitionné hier, et le secret bancaire levé pour examiner ses comptes.

Le ministre de l'Environnement RIcardo Salles (avec un chapeau) lors d'un discours avec le président Bolsonaro demandant la fin des restrictions anti-COvid-19 (Brasilia, 15/05/2021) © AFP / EVARISTO SA

Ricardo Salles est l'un des ministres les plus impopulaires du président Bolsonaro. Il est accusé par les défenseurs de l'environnement d'encourager la déforestation en laissant le champ libre aux agriculteurs et aux industries minières.

Cette fois la justice le soupçonne d'avoir participé à un trafic international de bois vers l'Europe et les Etats-Unis.

Au Mexique, une quarantaine de transgenres se présentent aux élections législatives du 6 juin prochain, parmi eux, "Lady Tacos de Canasta", une vendeuse de tacos devenue célèbre grâce à un documentaire Netflix.

Et l'agence spatiale russe vend une capsule Soyouz ; elle a besoin de fonds pour financer les projets ambitieux de la fin de l'année.