Le maire de la ville italienne a ordonné le silence autour de l'auditorium où des instruments précieux sont enregistrés.

Une vente aux enchères chez Sotheby's Hong Kong, d'un violon rare de 1684 fabriqué par Antonio Stradivari, le 21 février 2017. © AFP / ISAAC LAWRENCE

Crémone est la ville qui a enfanté parmi les plus beaux instruments de la planète, les plus grands luthiers, Amati, Guarneri del Guesu et donc Stradivarius. Pour conserver à jamais le timbre unique de ces trésors, ils sont enregistrés en ce moment pour une banque de sons. Pour ne pas trahir leur son, le maire a pris une ordonnance interdisant la circulation autour de l'auditorium, toute la population est appelée à se taire.

En Corée du Sud, les stars de la K-Pop ne sont pas exemptés de service militaire. Le groupe BTS, qui rapporterait plus de 3,5 milliards de dollars en retombées économiques chaque année, vont devoir interrompre leur carrière pour faire leur service de 21 mois. Certains obtiennent des exemptions, comme des joueurs de foot, des grands concertistes, et les médaillés olympiques. Le pays débat de ces exemptions, et de l'utilité et des contraintes d'un tel service.

Les personnes âgées se ruent sur les applications de karaoké en live-streaming en Chine, des karaokés diffusés en direct. Certains seniors ont des milliers d'abonnés. Une cure de jouvence et un espace de liberté : si les autorités contrôlent sévèrement le contenu du web, les diffusions en direct échappent relativement à la censure.