La chanson "Húsavík My Home Town" d'une comédie américaine est nommée dans la catégorie "Meilleur chanson originale".

Le comédien Sigurdur Illugason Husavik coupe un ruban rouge sur l'artère principale de Husavik, avec le maire Kristjan Thor Magnusson avant la cérémonie des Oscars (19/04/2021) © AFP / HANDOUT / EGILL EGILSSON / AFP

Le petit port islandais d'Húsavík a servi de décor au film "Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga" (avec Will Ferrell et Rachel McAdams), l'histoire d'un couple islandais en lice pour l'eurovision, et le point culminant de la comédie est la chanson en anglais et en islandais "Húsavík, My Home Town".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les habitants du village veulent croire que la chanson a ses chances à la cérémonie des Oscar dimanche soir, à Los Angeles. Aujourd'hui le vrai village d'Húsavík, devenu le décor du film, voit son heure de gloire arriver. Jusqu'à présent, Húsavík était un petit port de pêche de 2300 âmes, surtout connu comme site privilégié pour observer les baleines, tout au nord de l'Islande.

Aujourd'hui l'artère principal du bourg a été peinte en rouge, une manière pour ses habitants de fouler eux aussi le "red carpet", comme à Hollywood, avant la cérémonie dimanche soir. La municipalité a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, "un oscar pour Húsavík"... Mais qu'elle gagne ou non la statuette dimanche soir, la ville a déjà raflé une belle exposition médiatique, de bon augure pour le tourisme dans la région.

Will Ferrell et Rachel McAdams en costume lors du tournage d'un clip du groupe Fire Saga / Elizabeth Viggian / Netflix

Et aussi dans le monde

Le laboratoire Johnson&Johnson a d'autres ennuis que ceux autour de son vaccin anti-Covid-19, il comparaît depuis le début de la semaine dans un procès en Californie pour son implication dans la crise des opiacés.

Et l'île de Lamu, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, veut interdire les motos-taxis dans son centre historique, mais les chauffeurs protestent, ils n'ont que cette ressource pour vivre.