Le pays des Balkans a déjà emprunté près d'un milliard de dollars à une banque chinoise et a besoin d'un autre milliard pour la terminer.

Vue aérienne de l'autoroute en construction entre Bar et la frontière serbe, près de Podgorica au Monténégro, le 11 mai 2021. © AFP / SAVO PRELEVIC

L'autoroute est en chantier depuis six ans, et pour la terminer, le pays doit encore s'endetter. Mais l'économie du Monténégro pourrait ne pas y survivre, le prêt contracté auprès des Chinois représente un cinquième de son PNB. Et s'il fait défaut, le pays devra céder à la Chine une partie de ses infrastructures les plus stratégiques.

Pékin est accusé de prendre en otage des Etats vulnérables pour installer ses "nouvelles routes de la soie".

