« La haute marée des eaux du soir » ou le mystérieux tsunami de 1700 au Japon. Mer, haïkus, peinture, écrits, sciences.... l'envoûtant récit de Jean-Claude Ameisen.

Un raz de maree et un typhon s'abattent sur le Japon. Illustration de Damblans dans "Le Pelerin" du 2 octobre 1927 © AFP / Leemage

Le premier lieu atteint par le tsunami orphelin sur la côte Est du Japon est le village de Kuwagasaki. Il est touché durant la nuit, à la 9ème heure du 8ème jour. Si on convertit les jours et heures japonaises en nos jours et heures occidentales, le tsunami a atteint Kuwagasaki et Ôtsuchi, le mercredi 27 janvier 1700, à minuit. Et il atteindra Nakaminato plus au sud, le jour suivant, vers la cinquième heure du neuvième jour, peu après les premières lueurs de l'aube, c'est à dire le jeudi 28 janvier 1700 vers huit heures du matin.

Les documents qui contenaient cette somme étonnante de précisions sur le début de l'année 1700 dormaient dans des registres et des carnets. La plupart étaient consignés dans les livres du registre du Château de Morioka. Un registre qui contenait un volume pour chaque année, 189 livres au total.

Les fonds marins au niveau de la faille de Casacadia avaient dû se soulever de 5 mètres, et le sol sur la côte ouest de l'Amérique du Nord s'affaisser d'au moins deux mètres. Et pour avoir cette magnitude et produire ces effets, les chercheurs estiment que le séisme a dû se produire sur toute la longueur de la faille de Cascadia de plus de 1000 km.

Le tsunami, traversant d'est en ouest - à la vitesse d'un avion de ligne - les 9 000 kilomètres d'Océan Pacifique qui séparent la faille de Cascadia de la côte est du Japon, a dû mettre dix heures pour atteindre les côtes de Kuwagasako et Ôtsuchi.

