Partir à la découverte du monde des autres. Ressentir du bonheur à la vue du bonheur des autres. Pouvoir transformer notre empathie en sympathie, en une capacité d'apporter de l'aide aux autres. Donner sans attendre une contrepartie. Le don est l'un des fondements de la vie des sociétés humaines…

Le sentiment d'injustice est présent en nous dès l'enfance © Getty

(Rediffusion d'une émission de septembre 2014)

Le don est l'un des fondements de la vie des sociétés humaines. Ses émotions, ses états affectifs, ses comportements sont présents en nous dès la petite enfance. Et ils sont aussi présents sous diverses formes chez nos plus proches parents non-humains, les chimpanzés et les bonobos.

Les chimpanzés : agressifs, violents, guerriers, experts en intrigue politique.

Les bonobos : pacifistes, joueurs, hédonistes.

Nous sommes proches par certains de nos comportements à la fois des chimpanzés et des bonobos. Nous sommes à la fois capable de violence et de bonté, d'intrigue et de bonté, d'instrumentalisation des autres et de générosité.

Les chimpanzés et les bonobos, aussi différents soient-ils, partagent des comportements qui traduisent leur attention à l'autre, leur souci des autres : le recueil d'orphelins par des mères qui ne leur sont pas apparentées, la consolation par des témoins de ceux qui sont dans la détresse, le partage de la nourriture…

