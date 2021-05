À l'occasion du dixième anniversaire de "Sur les épaules de Darwin", un choix des plus belles émissions est diffusé tout au long de l'année le samedi à 16h. Aujourd'hui : rediffusion de l'émission du 20 juin 2015, "Déchiffrer (3)"

Plaque de terre cuite, classique (460-450 av J.-C.) Ulysse retourne dans son île natale d'Ithaque. Il a trouvé sa femme, Pénélope, harcelée par des prétendants qui avaient pris possession de son palais et de sa richesse © Getty / Sepia Times / Contributeur

Seul, le divin Ulysse restait dans la grande salle à méditer la mort des prétendants.

Mais déjà Pénélope, la plus sage des femmes, descendait de sa chambre, ayant pris avec elle deux de ses chambrières qui lui mirent, auprès du foyer, une chaise où la reine s’assit.

Et la reine lui dit : « Ce que je veux d’abord te demander, mon hôte, c’est ton nom et ton peuple, et ta ville et ta lignée. Car tu n’es pas sorti du chêne légendaire ou de quelque rocher. »

Ulysse l’avisé lui fit cette réponse : « Digne épouse d’Ulysse, au large, dans la mer vineuse, est une terre aussi belle que riche, isolée dans les flots. C’est la terre de Crète, aux hommes innombrables, aux 90 villes dont les langues se mêlent – côte à côte, on y voit des Achéens, des Kydoniens, de vaillants Etéocrétois, des Doriens tripartites et des Pélasges divins. Parmi elles, Cnossos, grande ville de ce roi Minos, que le grand Zeus, toutes les 9 années, prenait pour confident. Minos est mon aïeul. Son fils, Deucalion au grand cœur, m’engendra. Et, pour frère, j’avais le roi Idoménée qui, sur ses navires, suivit, en direction de Troie, les deux frères Atrides [Agamemnon et Ménélas].

Moi, qu’on appelle Aithon, j’étais le plus jeune.

C’est chez nous que je vis Ulysse. Il s’en allait à Troie, quand il reçut mon hospitalité. Car la rage des vents, au détour de Malée, l’avait jeté en Crète et, mouillant dans les ports dangereux d’Amnissos, sous l’antre d’Ilithye, il n’avait qu’à grand peine échappé aux rafales. […] »

À tant de menteries, comme il savait, Ulysse, donner l’apparence du vrai !

Pénélope écoutait. Et ses larmes de couler, et son visage de fondre.

Vous avez vu l’Euros, à la fonte des neiges, fondre sur les grands monts, et la fonte gonfler les rivière. Ainsi ses belles joues paraissaient fondre en larmes. Elle pleurait l’époux qu’elle avait auprès d’elle !

Homère. L’Odyssée , Chant 19.

