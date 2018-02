Eclats de passé : A la découverte de l’empire Khmer

Le soleil se lève sur les tours du temple Angkor Wat - Cambodge, 2009 © Getty / Lucas Schifres

Quand je retrouve enfin l’air libre, devant les larges fossés de nénuphars, à l’entrée du pont cyclopéen, le ciel déblayé a repris une limpidité de cristal, et c’est l’instant où commencent à palpiter les étoiles. Au bout de la clairière, réapparue, les Tours du Temple d’Angkor-Vat se dressent très haut ; elles ne sont plus, comme à Midi, pâlies par un excès de Soleil, presque nébuleuses ; d’une netteté violente, à présent, elles découpent à l’emporte-pièce, sur fond d’or vert, leurs silhouettes de tiares à plusieurs rangs de fleurons, et une grande étoile, l’une des premières allumées, scintille au-dessus, magnifiquement… Alors revient chanter en moi la phrase enfantine de jadis : « Au fond des forêts du Siam, j’ai vu l’étoile du soir se lever sur les grandes Ruines d’Angkor. »

Pierre Loti. Un Pèlerin d’Angkor.

Articles scientifiques :

Evans D. Airborne laser scanning as a method for exploring long-term socio-ecological dynamics in Cambodia . Journal of Archaeological Science 2016, 74:164-175.

. Journal of Archaeological Science 2016, 74:164-175. Penny D, Chevance JB, Tang D, et coll. The Environmental Impact of Cambodia’s Ancient City of Mahendraparvata (Phnom Kulen) . PLoS One 2014, 9 e84252, pp. 1-9.

. PLoS One 2014, 9 e84252, pp. 1-9. Evans D, Fletcher R, Pottier C, et coll. Uncovering archaeological landscapes at Angkor using lidar . Proceedings of the National Academy of Sciences USA 2013, 110:12595-600.

. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 2013, 110:12595-600. Evans D, Pottier C, Fletcher R, et coll. A comprehensive archaeological map of the world’s largest preindustrial settlement complex at Angkor, Cambodia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 2007, 104:14277-82.

Livres :

Pierre Loti. Un Pèlerin d’Angkor. La Nompareille Editions, 1989.

La Nompareille Editions, 1989. Bruno Dagens. Angkor. La forêt de pierre . Gallimard, 1997.

. Gallimard, 1997. Thierry Zéphyr. L’empire des Khmers. Gallimard, 2017.

Chansons diffusées :

L - Tant pis - Tôt ou Tard

- Tant pis - Tôt ou Tard Asaf Avidan - Sweet Babylon - Polydor

- Sweet Babylon - Polydor James Blake - Vincent - Polydor

Agenda :

Mardi 13 mars 2018, de 19h à 21h : Rencontre transdisciplinaire du Centre d’Etudes du Vivant – Institut Humanités Sciences et Société de Paris – Université Paris-Diderot, dans la série Les Battements du temps, sur le thème « Le Temps, de l'informatique à la physique et à la musique »,

avec Gérard Berry, qui tient la chaire "Informatique et sciences numériques" au Collège de France, et qui est Régent de Déformatique au Collège de Pataphysique...

Il est l’auteur, notamment, de : « L'Hyperpuissance de l'informatique: Algorithmes, données, machines, réseaux »

Amphi Buffon: 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris Métro RER : Bibliothèque François Mitterrand. Bus : 62. 64. 89. 132. 325

Pour écouter/voir les précédentes Rencontres

Entrée libre sur inscription par e-mail