Il était admis que les étoiles et les planètes chantaient. Mais quelle note exactement ? Et bien, un certain plaisir va nous donner une piste. A quoi reconnaît-on la capacité qu'elle a à bouffer l'énergie des autres ? Ça n'est pas un astrophysicien qui parle, mais un attaché de presse que son artiste vient de planter en lui annulant le JT le plus regardé du pays à une demi-heure du début.

Mais la relation entre une chanteuse et une étoile ne date pas d'hier

Elle est née dans l'Antiquité, à l'époque où l'on se demandait quelle note pouvait bien chanter une étoile. La musique des sphères a mobilisé autant de mathématiciens que de musiciens, comme si les math avaient besoin de musique pour frapper les imaginations.

Et la musique avait besoin des maths pour se légitimer et redorer son blason. Pour prouver qu'ils ne sont pas issus du chaos qui vient, une organisation supérieure qui régit la création, les hommes vont se référer à l'harmonie musicale.

