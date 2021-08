La chance du musicien est d'avoir la capacité de retranscrire instantanément l'air du temps en air de musique. Les rêves d'une foule sont ressentis par l'artiste, qui a la capacité de les exprimer quand il joue à cette foule.

DJ © Getty / Yagi Studio

Le temps fléché vers le progrès n'existe plus désormais en musique. Le temps fait des boucles, des spaghettis, des nouilles, des circonvolutions, des arabesques... Un air de musique, l'air de rien, l'air du temps. L'air du temps et l'air de musique ont plus en commun que nous le pensons.

L'air du temps, c'est l'atmosphère psychologique dans laquelle baigne une société, la vibe, comme on dit entre "musicos". Si le flow qualifie le phrasé d'un MC (maître de cérémonie), la vibe et la vibration émanant d'une assemblée. Le musicien et le comédien en ont une perception très nette dès lors qu'ils entrent en scène. L'esprit d'une foule, on le nomme "égrégore". La musique rend palpable, le fluide qui nous réunit, cette grande vibration universelle que le yoga nomme l'akascha, les Égyptiens, le noon, et les scientifiques, le rayonnement fossile du Big Bang.

