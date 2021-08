Les petits prodiges sont légion dans l'histoire de la musique. Celui-ci n'est pas né au XVIIIe siècle à Vienne, mais au VIIIe siècle à Mossoul. Son maître de musique n'a jamais vu un enfant avec une telle oreille et une telle voix au point de devenir musicien à la cour du calife Hâroun ar-Rachîd.

Ziriab à Bagdad, ce jeune prodige du VIIIe siècle : l'histoire d'un musicien et savant d’origine kurdo-perse © Getty / powerofforever

Il était une fois en l'an 800 de notre ère, dans la ville de Mossoul, un paysan nommé Nafi. Il y eut huit enfants, mais hélas, comme souvent en ces temps-là, tous furent frappés de maladies infantiles et moururent en bas âge.

Aussitôt naquit son neuvième enfant, il fit un vœu : "s'il survit, je ferai tout pour que mon fils soit maître de son destin. Il choisira lui-même son métier afin d'échapper au dur labeur de la Terre".

Le jeune survécu et lorsqu'il atteignit l'âge de l'apprentissage, son père lui dit : "choisis ta voix". Je respecterai ta volonté et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider dans ton choix. L'enfant répond : - "Je veux chanter".

- "Damn it", grommelle son père en son for intérieur quelle idée ! un métier de saltimbanque, un futur intermittent du spectacle.

Mais il a promis, alors il va honorer sa promesse. Il n'y a pas de maître de musique à Mossoul. Aussi père et fils s'en vont-ils pour Bagdad qui est, en l'an 800, une capitale luxuriante qui compte un million d'habitants. Quant à la même époque, Rome en compte 30 000 et Paris, 5 000. Le calife Hâroun ar-Rachîd règne sur un empire prospère et aime s'entourer d'artistes, de musiciens et de poètes. Son maître de musique auditionne le jeune. Il lui joue une phrase. Il la chante aussitôt. Une phrase plus difficile. Ali répond. Puis un maqâm long, complexe, à la rythmique sophistiquée, il ne se démonte pas et chante toutes les phrases avec un égal bonheur. C'est prodigieux. Son maître de musique n'a jamais vu un enfant avec une oreille aussi exercée et qui plus est, une voix d'or.

Il s'adresse à son père : - "Tu peux repartir tranquille et me confier ton fils. Je prends son éducation à ma charge et j'en ferai le musicien le plus brillant de sa génération".

Le père, comblé et ému, s'en retourne dans sa province, remerciant le destin, non seulement d'avoir épargné son fils, mais de le promettre à un aussi brillant avenir. Il ne croit pas si bien dire.

Le calcul du maître est simple : si l'enfant répond à toutes ses promesses, le jour venu, il le présentera à la cour du calife et celui-ci, en amoureux des arts, saura exprimer toute sa gratitude au maître de musique d'avoir élevé pareille prodige. Le plan se déroule comme prévu. À un détail près.

L'Enseignement dure 8 ans, 8 années au cours desquelles le maître enseigne à son élève tous les maqâm du monde arabo-byzantin, tous les rythmes de Perse et d'Afrique et enfin l'art du oud, ce luth arabe que l'enfant apprend à fabriquer lui-même. Ziriab fait la fierté de son maître. Le jour venu, il s'en va le présenter à la cour du calife Hâroun ar-Rachîd. Après avoir écouté une longue présentation élogieuse, le calife somme Ziriab de chanter. Tout d'abord, sur son oud, il exécute un long prélude, comme une marche d'approche dans laquelle il déploie toute la langueur et la richesse des maqâm. Puis, il fait enfin retentir son chant. L'effet est foudroyant, comme si le ciel s'était ouvert pour donner à entendre aux humains un cœur d'anges.

Le calife Hâroun ar-Rachîd laisse couler ses larmes. Puis il ordonne qu'on le couvre d'or sur le champ

Dorénavant, le jeune Ziriab fera partie des musiciens de la cour. On lui réserve un appartement dans le palais. Il dispose d'un domestique attaché à sa seule personne. Au lendemain de la meilleure nuit de sa vie, Ziriab est réveillé par une piqûre dans le cou. Croyant écarter une guêpe de sa main, il sent une dague pressée contre sa carotide.