Les animaux n'ont pas attendu Camille Saint-Saëns pour faire de la musique. De la cigale, au loup, en passant par les babouins, et les dauphins... Ce matin, coup de projecteur sur la virtuosité des animaux.

La crevette pistolet a inventé l'arme sonique absolue, le cri qui tue. © Getty / Paul Starosta

Pour marquer son territoire, l'oiseau chante : c'est la musique pour marquer son territoire. Pour surveiller son territoire, la marmotte se dresse sur ses pattes, tourne sur elle-même, se rassied : c'est la danse. Pour marquer son territoire dans le vert uniforme du feuillage de la jungle, le babouin nous envoie les couleurs éclatantes de son derrière, c'est la peinture.

Couleur, chant, posture... C'est de l'art à l'état pur !

Mais qu'en est-il du récit ?

Dans la forêt de Bornéo, le cri de l'orang-outan porte des informations de lieux et de temps. Il peut ainsi fixer à sa dulcinée loin de lui, un rendez-vous dans une clairière pour une date ultérieure.

Oui, les orangs outans sont de sacrés romantiques.

Quant aux éléphants, ils ont sous leurs pattes des capteurs qui leur permettent de communiquer entre eux à des kilomètres, en faisant vibrer le sol à grands coups de pieds. Capteurs qui décèlent aussi les infrabasses des secousses terrestres et leur permet de fuir les tremblements de terre. Qu'un danger apparaisse et c'est le silence dans la grande symphonie de la nature.

Le plus célèbre des animaux musiciens est bien sûr la cigale

Alors que les autres insectes utilisent leurs pattes ou leurs ailes pour grésiller, la cigale, elle a développé une cavité sous l'abdomen recouverte d'une membrane souple qui ne sert strictement à rien d'autre qu'à émettre ou à recevoir du son.

Quant au loup, il est l'inventeur du chant choral

Le chef de meute commence. Aussitôt après, les autres membres répondent chacun à leur tour dans une forme de canon.

Le chant du loup a plusieurs fonctions : répertorier les membres dispersés sur un vaste territoire, mais aussi s'approprier l'espace afin de tenir à l'écart des bandes rivales. Enfin, sonder l'environnement comme avec un sonar par retour de l'écho.

La note du loup part du bas, elle franchit plus d'une octave, puis elle descend graduellement par paliers en cherchant l'accord avec ses congénères. Deux fréquences proches l'une de l'autre, mais non accordées produisent un battement très désagréable. Aussi, il est remarquable d'entendre les notes des loups se croiser et parfois aboutir à l'unisson, proche de l'absolu.

En milieu marin, c'est un vrai festival grincements de dents, pression exercée par la nageoire caudale, vessie natatoire qui maintient la ligne de flottaison...

Les sons sont innombrables, followers et identifie de manière précise celui qui l'émet du plancton pour baleine géante. Chaque espèce possède son empreinte acoustique.

La crevette pistolet a inventé l'arme sonique absolue, le cri qui tue

Elle fait claquer sa glyphe dans l'eau si rapidement qu'elle provoque une bulle à l'intérieur de laquelle la pression fait osciller un gaz qui atteint la température de 4700 degrés, produisant une onde de choc qui brise la coquille de sa proie et la tue.

L'intensité du son produit par la crevette peut atteindre 200 décibels sous l'eau, ce qui correspond à 160 décibels dans l'air.

Par comparaison, le groupe le plus bruyant de la planète, le Grateful Dead, a été mesuré à 130 décibels. La crevette pistolet s'impose haut la main devant Jill Drake, une bonne mamie anglaise qui détient le record du humain du cri le plus fort à129 décibels !