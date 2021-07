Les routes de la musique tout l'été avec André Manoukian et ce matin, un débat musical et deux visions de la vie.

La question : "tu es plutôt classique" ou "t'es plutôt pop", "t'es plutôt Stones, ou "plutôt Beatles" ? La vraie question est plutôt : tu es plutôt Apollon ou plutôt Dionyso ?

Dans la chanson : "Elle tape sur des bambous" de Philippe Lavil, l'auteur Didier Barbelivien décrit un geste chamanique qui date de la nuit des temps et qui établit une connexion entre les hommes et les esprits de la nature.

Sauf que dans les sociétés premières, seul le sorcier était autorisé à établir cette connexion. Le tabou interdisant à un non-initié de toucher un tambour sous peine de mort.

La musique est dirigée dès le début de l'humanité vers le sacré

Petit à petit, elle va trouver son chemin vers la légèreté. Son usage dans les Fêtes, même très ritualisée comme les cérémonies de mariage ou l'initiation des jeunes, va l'amener à se démocratiser. Et deux pulsions contraires pour se dégager que les Grecs ont nommés d'après deux divinités de leur panthéon, la musique apollinienne et la musique dionysiaque.

La première élève vers la spiritualité, tandis que la seconde ramène à la fête.

Le sacré contre le sucré chez les Grecs d'avant Platon, il n'y a pas de jugement. Ces deux énergies sont nécessaires à l'homme. Apollon élèvent l'homme dans son d'individuation. Dionysos le ramène à son esprit grégaire. L'un élève vers une conscience cosmique et solitaire quand l'autre dit de l'être dans une douce inconscience collective. Une élévation verticale contre une immersion horizontale, c'est deux lignes formant la croix de la tragédie grecque. Selon Nietzsche, en musique, le débat fait rage. Pour Platon, la bonne musique est uniquement apollinienne,

Il a horreur, par exemple, des modes orientaux trop expressifs. L'ivresse indécente ne peut kamo lire Les gardiens de la cité. De même, il éprouve de l'aversion pour les Polyphony, la vélocité, la richesse rythmique. En gros, tout le charme, tous les effets qu'il juge faciles est trop flatteur pour être véridique. Il préfère les modes austères et monodique, c'est à dire à une seule voix. Surtout pas d'accord. Ça ferait trop joli pour exalter le courage pendant la guerre et en temps de paix, édifier la moralité de la jeunesse en servant les prières aux dieux. Le combat d'Apollon et de Dionysos incarne la lutte entre la vérité et le charme.