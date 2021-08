Quand Ludwig rencontre Amadeus. Waouh, ça groove les gars ! Un après-midi de Juin, débarque chez Amadeus, le comte Ferdinand von Waldstein avec un gamin tout timide. Mozart entreprendra dès 1775 l’éducation musicale de Ludwig Van Beethoven. Voici comment tout a commencé.

Ludwig van Beethoven jouant devant Wolfgang Amadeus Mozart. D'après le tableau de Borchman, gravure XIXe siecle © AFP / Whiteimages / Leemage

- "Petit, tu ne peux pas rester ici. Il faut que tu montes à la capitale. Tu vas faire une audition, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas". C'est le comte Ferdinand von Waldstein, qui s'adresse au jeune Ludwig van Beethoven, âgé de 17 ans.

La capitale c'est Vienne, et celui qui fera l'audition, ce sera Mozart. Nous sommes en 1787, Ferdinand von Waldstein, comte fortuné et musicien frustré, assouvit sa passion musicale en étant le mécène. La place du mécène est capitale dans la vie d'un musicien au XVIIIe siècle, en tout cas, le mécène est plus coulant que les princes archevêques qui règnent sur le Saint-Empire romain germanique comme des potentats sur leurs musiciens, considérant ceux-ci comme les plus turbulents et insubordonnés de leurs laquais.

Et tout ça, c'est la faute du concile de Trente, initié en 1545 à la demande de Luther. Dans un réflexe défensif, le dogme catholique va se rigidifier, notamment en matière de musique et en réaction contre la Réforme protestante qui place le chant au centre du culte. Eh bien, les cardinaux réagissent en faisant tout le contraire. Il faut bannir des églises, ce genre de musique dans lequel se mêlent quelque chose de lascif et d'impur, soit par le jeu de l'orgue, soit par le chant, afin que la maison de Dieu soit vraiment une maison de prière.

C'est quoi un accord lascif au juste et qu'est-ce qu'un champ impur ? Tout le génie de Bach, de ses prédécesseurs jusqu'à ses successeurs, va être d'utiliser ces contraintes pour exprimer leur génie de manière encore plus éclatante.

Par un bel après-midi de Juin, alors que Amadeus joue aux cartes avec des amis en galante compagnie, il ouvre de grands yeux quand débarque chez lui, le comte avec un gamin tout timide. - "Oh la corvée". Il a complètement oublié cette lettre qui lui annonçait la venue de ce jeune Beethoven de Bonn. Encore un petit Mozart comme on lui en présente chaque semaine depuis trop longtemps… À contrecoeur, il se lève de sa table et entraîne le garçon dans sa pièce de musique devant son piano. - "Allez va-y joue gamin".

Beethoven s'exécute le cœur battant. Mozart est son héros absolu. Ce moment est capital pour lui

Il est à Vienne. Il y a des concerts tous les jours. La vie musicale n'est pas réglée par les bigots, comme à Bonn, mais par la cour impériale qui commande des œuvres flamboyantes chaque semaine. Pour conquérir le monde, il faut conquérir Vienne. Ludwig s'exécute, Mozart est derrière lui.

Ça commence mal. Pourtant, sa virtuosité est exemplaire, mais il en faut plus pour toucher Mozart. Sans même le voir Beethoven sent que ses notes n'atteignent pas le cœur du maître. À la fin de son morceau, craignant la sentence, Ludvig, dans un éclair de génie, s'adresse à Mozart :

- "Jouez-moi un air, et j'improviserai dessus.

- "Tiens, tiens" se dit Mozart amusé. Il jette une petite mélodie insignifiante sur le claviers. Beethoven s'en empare et on sait alors ce qu'il va en faire !

Mozart ouvre la porte et dit à ses amis : "Écoutez ce nom : Beethoven, le monde entier en entendra parler".